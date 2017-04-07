Филимонов и Сливко победили в суперспринте на чемпионате России по биатлону

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Алексей Волков в интервью бортовому журналу авиакомпании «ЮТэйр», признался, что не чувствует себя талисманом эстафетной команды, а также рассказал, как в детстве выбирал для себя вид спорта.