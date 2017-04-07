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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29350146/
7 апреля 2017, 14:06 | Биатлон | Чемпионат.com

Филимонов и Сливко победили в суперспринте на чемпионате России по биатлону

Вадим Филимонов и Виктория Сливко победили на чемпионате России по биатлону в Тюмени в суперспринте.

Вторыми стали Дмитрий Шамаев и Ольга Шестерикова, третьими — Пётр Пащенко и Анастасия Толмачёва.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Суперспринт. 6 км. Мужчины
1. Вадим Филимонов (ХМАО) — 17.02,0 (3).
2. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) — +0,2 (2).
3. Пётр Пащенко (ХМАО) — +0,3 (3).

Суперспринт. 4 км. Женщины
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 14.58,7 (1).
2. Ольга Шестерикова (Тюменская область) — +14,1 (2).
3. Анастасия Толмачёва (Тюменская область) — +19,6 (2).
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