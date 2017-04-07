Волков: Я не ощущаю себя талисманом эстафетной команды, это шутка болельщиков
Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Алексей Волков в интервью бортовому журналу авиакомпании «ЮТэйр», признался, что не чувствует себя талисманом эстафетной команды, а также рассказал, как в детстве выбирал для себя вид спорта.
«Насчёт талисмана — это скорее шутка, которая родилась в кругах болельщиков. Я не ощущаю себя талисманом. Наверное, правильнее сказать, что мои спортивные качества наиболее выгодны для эстафеты. Причём получается максимально себя реализовать именно на первом этапе.
Почему в детстве выбрал лыжный спорт? Хоккей
Лет в 12−13 на
Кто из больших спортсменов стал для меня ориентиром?
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