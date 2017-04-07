Волков: Я не ощущаю себя талисманом эстафетной команды, это шутка болельщиков

«Насчёт талисмана — это скорее шутка, которая родилась в кругах болельщиков. Я не ощущаю себя талисманом. Наверное, правильнее сказать, что мои спортивные качества наиболее выгодны для эстафеты. Причём получается максимально себя реализовать именно на первом этапе.



Почему в детстве выбрал лыжный спорт? Хоккей всё-таки затратный вид спорта. К тому же не в каждом городе есть хоккейные площадки. У нас в Радужном на тот момент их не было. Что касается шахмат, отец пытался мне в детстве привить любовь к ним, но не пошло. Футболом я увлекался, но в регионе, где полгода стоит зима, всё-таки тяжело выбрать иной вид спорта, чем лыжные гонки.

Лет в 12−13 на каких-то городских лыжных соревнованиях я получил первые призовые. Получил рублей сто пятьдесят. Я копил эти деньги, чтобы в конце сезона купить себе перчатки или шапочку. Четыре месяца копишь — потом себе что-нибудь покупаешь.



Кто из больших спортсменов стал для меня ориентиром? Уле-Эйнар Бьорндален", — рассказал Волков.