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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29349672/
7 апреля 2017, 13:34 | Биатлон | Чемпионат.com

Волков: Я не ощущаю себя талисманом эстафетной команды, это шутка болельщиков

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Алексей Волков в интервью бортовому журналу авиакомпании «ЮТэйр», признался, что не чувствует себя талисманом эстафетной команды, а также рассказал, как в детстве выбирал для себя вид спорта.

«Насчёт талисмана — это скорее шутка, которая родилась в кругах болельщиков. Я не ощущаю себя талисманом. Наверное, правильнее сказать, что мои спортивные качества наиболее выгодны для эстафеты. Причём получается максимально себя реализовать именно на первом этапе.

Почему в детстве выбрал лыжный спорт? Хоккей всё-таки затратный вид спорта. К тому же не в каждом городе есть хоккейные площадки. У нас в Радужном на тот момент их не было. Что касается шахмат, отец пытался мне в детстве привить любовь к ним, но не пошло. Футболом я увлекался, но в регионе, где полгода стоит зима, всё-таки тяжело выбрать иной вид спорта, чем лыжные гонки.

Лет в 12−13 на каких-то городских лыжных соревнованиях я получил первые призовые. Получил рублей сто пятьдесят. Я копил эти деньги, чтобы в конце сезона купить себе перчатки или шапочку. Четыре месяца копишь — потом себе что-нибудь покупаешь.

Кто из больших спортсменов стал для меня ориентиром? Уле-Эйнар Бьорндален", — рассказал Волков.
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