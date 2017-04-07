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7 апреля 2017, 10:09 | Биатлон | Спорт-Экспресс

«Известия»: Возвращение Королькевича в сборную России — предложение Кравцова

Президент СБР Александр Кравцов предложил вернуть в женскую сборную России Владимира Королькевича, утверждают «Известия».

Большинство членов правления СБР проголосовало за его возвращение еще 5 апреля, но специалист взял время на раздумия. Если он ответит отказом, то сборную доверят Сергею Коновалову. Последний трудился в женской сборной в сезоне-2015/16.

Решение Королькевич должен принять до 20 апреля. Он работал со сборной России с 2013 по 2015 год. В 2014 году находившаяся в его группе Ирина Старых была поймана на допинге, но он сам отрицал причастность к скандалу. В сезоне-2015/16 Королькевич работал в сборной Белоруссии.
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