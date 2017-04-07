Большинство членов правления СБР проголосовало за его возвращение еще 5 апреля, но специалист взял время на раздумия. Если он ответит отказом, то сборную доверят Сергею Коновалову. Последний трудился в женской сборной в сезоне-2015/16.

Решение Королькевич должен принять до 20 апреля. Он работал со сборной России с 2013 по 2015 год. В 2014 году находившаяся в его группе Ирина Старых была поймана на допинге, но он сам отрицал причастность к скандалу. В сезоне-2015/16 Королькевич работал в сборной Белоруссии.