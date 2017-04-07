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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29345776/
7 апреля 2017, 10:08 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Карим Халили: Мечтаю стать олимпийским чемпионом

Российский биатлонист Карим Халили выразил надежду на то, что в будущем ему удастся завоевать золото Олимпиады.

В феврале на чемпионате мира среди юниоров Халили стал вторым в индивидуальной гонке, а также завоевал серебро в составе сборной России в эстафете.

— Были мысли, чем заняться, если не получится в спорте?

— Я бы больше внимания уделял учебе, как моя сестра, а дальше уже занимался каким-нибудь бизнесом. Но, честно говоря, мне еще в школе не пришлось делать выбора. Я сразу определился, потому что занимался биатлоном.

— А сейчас увлечения кроме спорта у вас есть?

— Нравится активно проводить время — играть в теннис, кататься на коньках. Автомобили люблю, но времени на это не так много. Бывает, что приезжаешь, разбираешь сумку, снова ее собираешь — с утра самолет уже в другое место.

— О чем вы мечтаете?

— Мечтаю стать олимпийским чемпионом. (Елена СОБОЛЬ).
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