Карим Халили: Мечтаю стать олимпийским чемпионом
Российский биатлонист Карим Халили выразил надежду на то, что в будущем ему удастся завоевать золото Олимпиады.
В феврале на чемпионате мира среди юниоров Халили стал вторым в индивидуальной гонке, а также завоевал серебро в составе сборной России в эстафете.
— Были мысли, чем заняться, если не получится в спорте?
— Я бы больше внимания уделял учебе, как моя сестра, а дальше уже занимался
— А сейчас увлечения кроме спорта у вас есть?
— Нравится активно проводить время — играть в теннис, кататься на коньках. Автомобили люблю, но времени на это не так много. Бывает, что приезжаешь, разбираешь сумку, снова ее собираешь — с утра самолет уже в другое место.
— О чем вы мечтаете?
— Мечтаю стать олимпийским чемпионом. (Елена СОБОЛЬ).
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