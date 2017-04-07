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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29344272/
7 апреля 2017, 9:19 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Ульяна Кайшева: Перед гонкой я смотрю фильм, а во время тренировки слушаю аудиокнигу

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева отметила, что просмотр фильмов перед гонками отвлекает от навязчивых мыслей.

По словам спортсменки, во время тренировок она слушает аудиокниги.

— Обычно вечером после старта я читаю книгу, а перед гонкой смотрю фильм, — приводит «Моя Удмуртия» слова Кайшевой. — Потому что он отвлекает от навязчивых мыслей, а чтение помогает уснуть. Также этому способствует аудиокнига. Не напрягает зрение, что нежелательно для биатлонистов, поскольку может влиять на стрельбу. Последняя книга, которую я прослушала, это «Маленькая хозяйка большого дома» Джека Лондона. Во время тренировки. Каталась и слушала последнюю главу. Кстати, можно попробовать и во время соревнований попробовать послушать. Это не запрещено правилами.

Напомним, в прошедшем сезоне Кайшева одержала две победы на Кубке IBU, а также смогла пробиться в состав сборной России на Кубок мира. Лучший результат на трех этапах — 27-е место в спринте Оберхофа.
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