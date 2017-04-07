Владимиру Королькевичу дали время подумать

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По информации «Известий», большинство членов правления СБР проголосовало за возвращение экс-тренера женской сборной России Владимира Королькевича. Его кандидатуру готовы были утвердить уже 5 апреля, однако тренер попросил дать ему время на раздумье.

— Возвращение Королькевича — это предложение президента СБР Александра Кравцова, — рассказал «Известиям» источник в СБР. — Почти все поддержали его инициативу, однако сам Королькевич пока не дал окончательного согласия. Если Владимир Борисович откажется от должности старшего тренера, то команду, скорее всего, доверят Сергею Коновалову (возглавлял женскую сборную в сезоне-2015/16. — «Известия»).

Владимир Королькевич должен объявить свое решение до 20 апреля.

По информации «Известий», членом правления СБР, проголосовавшим против возвращения Владимира Королькевича в женскую сборную, был четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

— Мы голосовали заочно по протоколам, — рассказал «Известиям» Александр Тихонов. — За кого я голосовал? Точно не за Королькевича. За свою карьеру он сменил много команд и какого результата добился? На мой взгляд — никакого. Мы наказываем своих тренеров, перемещаем их на более низкие позиции, а для иностранцев у нас полный карт-бланш. Гросс будет третий год работать со сборной, хотя первые два он провалил. Теперь появилась кандидатура другого иностранца — Королькевича. Если его утвердят, я не буду общаться с командой.

Иного мнения придерживается экс-тренер женской сборной России, трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев.

— При Королькевиче женская команда показывала очень достойные результаты, лучшие за последние четыре года, — отметил Ростовцев. — Я думаю, что он достаточно авторитетный специалист, которым уже доказал всем свою состоятельность. Поэтому если выбирать между ним и Коноваловым, даже несмотря на мою дружбу с Сергеем, Владимир Борисович сильнее. Хотя они вполне могли бы работать вместе — это был бы сильный тандем.

Владимир Королькевич — уроженец Минска, мастер спорта международного класса СССР по биатлону, заслуженный тренер СССР. В конце 1980-х годов был руководителем центра олимпийской подготовки в Раубичах. В 1990-м уехал в Словению, где получил работу тренера по лыжному спорту и биатлону. В 1996 году Королькевич получил гражданство этой страны, а в 2002-м возглавил женскую сборной Словении по лыжным гонкам — на этой должности он работал до 2012 года.

Одновременно с работой в Словении Королькевич принимал участие в подготовке спортсменов из других стран. Так, перед сезоном-2006/07 он готовил мужскую сборную Украины по биатлону, а в 2010 году был личным тренером российской спортсменки Екатерины Юрьевой. В сезоне-2012/13 Королькевич работал с женской сборной Украины по биатлону. При нем результаты украинской команды заметно выросли, а на чемпионате мира 2013 года украинки завоевали пять медалей.

В 2013—2015 годах работал в тренерском штабе женской сборной России по биатлону. В 2014 году тренировавшаяся под руководством Королькевича Ирина Старых была уличена в употреблении допинга, однако тренер отрицал свою причастность к приему спортсменкой запрещенных препаратов. На Олимпиаде-2014 находившаяся в группе Королькевича Ольга Вилухина выиграла серебряную медаль в спринте, а сборная России завоевала серебро в эстафете.

Также тренеру удалось великолепно подготовить команду к чемпионату мира-2015: Екатерина Юрлова победила в индивидуальной гонке, Дарья Виролайнен заняла 5-е место, Екатерина Шумилова стала 4-й в пасьюте и 6-й в спринте, а в эстафете россиянкам немного не хватило до подиума (4-е место). По итогам сезона-2014/15 выступление сборной России было признано «удовлетворительным», а контракт с тренером решили не продлевать. С мая 2015 по ноябрь 2016 года Владимир Королькевич работал старшим тренером женской сборной Белоруссии.