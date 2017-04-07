Карим Халили: Даже роддом, где я появился на свет, находится рядом с трассой

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Высокий молодой человек с нетривиальным для России именем и фамилией обратил на себя внимание на первенстве мира в Словакии, где 18-летний житель Сергиева Посада стал вторым в индивидуальной гонке среди юношей. Участники этих соревнований — юниоры Игорь Малиновский и Валерия Васнецова — уже успели дебютировать в главной команде страны.

— Вам тоже хочется побыстрее попробовать свои силы на самом высоком уровне?

— Понятное дело, хочется. Но еще рано. Если сейчас выступить не совсем удачно, это может нанести удар по психике, в дальнейшем труднее будет собраться. В элите нужно появляться уже готовым к борьбе.

— В юниорском биатлоне конкуренция ниже?

— Конкуренция у нас серьезная, мне будет непросто. В следующем сезоне я стартую по юниорам, но там еще будут выступать ребята, которые на год старше, — Игорь Малиновский, Никита Лобастов. В этом году они были призерами юниорского первенства мира в личных гонках.

— За взрослым биатлоном следите? Кого для себя отмечаете?

— Конечно. Отдаю должное Мартену Фуркаду — он сейчас король в своем деле. Стоит отметить и Антона Шипулина. После Фуркада он посильнее остальных. Мы с ним лично незнакомы, но на сборах, бывало, пересекались. Наблюдал за тем, как у него проходят тренировки.

— Было бы интересно пообщаться?

— Да, все-таки он очень опытный спортсмен. Спросил бы что-то в плане технической подготовки.

— Цели на следующий сезон у вас уже есть?

— Главной целью будет первенство мира, на которое для начала надо будет отобраться. Надо стремиться выступать без провалов на протяжении всего сезона. Сейчас сезон закончился, был на море, нужно подлечиться, и снова в бой. Чувствую себя увереннее, чем раньше. Стало легче работать на рубеже, меня тяжелее выбить из колеи перед важными стартами.

НЕВЕСТА БУДЕТ РУССКАЯ

— Расскажите про вашу семью.

— Мама у меня домохозяйка, в детстве она много занималась мной с сестрой. Если бы мама не уделяла нам столько времени, не знаю, чем бы я сейчас занимался. А у отца свой бизнес. Моя сестра в детстве любила кататься на лыжах. Когда я еще не занимался, она частенько меня обыгрывала. Сестра сейчас получает хорошее образование в Германии.

— Как родители отнеслись к тому, что вы стали выступать на серьезном уровне?

— Абсолютно адекватно. Маме вообще очень нравится биатлон. Родители меня очень поддерживают! Бывали и такие моменты, что в регионе не было финансирования, — родители помогали как могли. До нынешнего уровня я дошел благодаря семье. И конечно, также очень благодарен тренерам.

— Ваш отец родом из Афганистана, а мама — из России. Вы и православные, и мусульманские праздники отмечаете?

— Да, отмечаем и русские, и афганские даты. В конце марта праздновали Навруз, поздравлял отца. Но не сказал бы, что особенно отмечаем, но просто поздравляем друг друга.

— Невесту будете искать в Афганистане?

— Нет, русскую. Выбирать буду сам.

— На родине отца были?

— В Афганистане — нет. Если будет достаточно времени, то почему бы и не съездить? Но нет такого, чтобы я прямо рвался туда. Возможно, в будущем, но не загадываю.

— А родственники там есть?

— Да, но уже не так много, многие живут в Германии. Там бабушка и дедушка, папины братья и сестры.

ЗАНИМАЛСЯ САМБО И ТЕННИСОМ

— Вы где-то учитесь?

— Да, в институте на факультете спортивного менеджмента. Конечно, совмещать тяжеловато — в этом году я дома практически не был. Переписываюсь с преподавателями, стараюсь свободное время уделять учебе.

— Болельщики уже знают историю, как вы пришли в биатлон, — увидели Бьорндалена на Кубке мира, потом сами съездили на соревнования в Финляндию и поняли, что этот вид спорта — ваш. Если бы не та поездка, могли бы выбрать этот вид спорта?

— Биатлон и лыжные гонки затянули меня после того, как увидел соревнования по телевизору. Я уже после этого захотел попробовать.

— А до этого как отношения со спортом складывались?

— Занимался боевыми видами спорта — самбо, еще был большой теннис. В Сергиевом Посаде отсутствовали биатлонные секции, так что начал заниматься лыжами. Однажды лыжный тренер познакомил меня с будущим тренером по биатлону. Постепенно начал ездить на биатлонные тренировки, стрелять. Где-то год совмещал лыжи и биатлон, но потом решил остановиться на биатлоне.

— Понравилось стрелять?

— Да, очень понравилось. Сейчас чувствую, что действительно умею. Стрельба — это такая вещь, над которой нужно работать постоянно, нельзя упускать мелочей. Чуть где-то расслабился, допустил ошибку — потом долго исправлять. Это очень тонкий момент, даже если ты стабильный и надежный стрелок.

— То, что вы родились в Пересвете, как-то могло повлиять на вашу любовь к лыжам и биатлону?

— Когда я родился, там еще не было такого классного лыжно-биатлонного центра. А сейчас очень приятно туда приезжать. Даже роддом, в котором я появился на свет, теперь находится рядом с трассой….

— Были мысли, чем заняться, если не получится в спорте?

— Я бы больше внимания уделял учебе, как моя сестра, а дальше уже занимался каким-нибудь бизнесом. Но, честно говоря, мне еще в школе не пришлось делать выбора. Я сразу определился, потому что занимался биатлоном.

— А сейчас увлечения кроме спорта у вас есть?

— Нравится активно проводить время — играть в теннис, кататься на коньках. Автомобили люблю, но времени на это не так много. Бывает, что приезжаешь, разбираешь сумку, снова ее собираешь — с утра самолет уже в другое место.

— О чем вы мечтаете?

— Мечтаю стать олимпийским чемпионом.