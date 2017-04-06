Биатлон. Не мужское дело?

Впервые в истории культивирования биатлона в Казахстане сразу пять наших стреляющих лыжниц набрали очки в зачет Кубка Мира и расположились в сотне лучших индивидуального его итогового зачета. Женская сборная нашей страны, опять же — в первый раз, ворвалась в десятку сильнейших командного рейтинга Кубка Наций-2016/2017. Впервые казахстанская биатлонистка, а именно Галина Вишневская, по итогам заняла 20-ю строчку личного итогового зачета Кубка Мира. На этапах же данного соревнования 23-летняя королева казахстанского биатлона поднималась аж до 4 места в масс-старте на 12,5 километров в Оберхофе, а подруга Вишневской по сборной нашей страны Алина Райкова становилась шестой в гонке преследования на 10 километров в Отепяя. Еще девять раз в индивидуальных и командных дисциплинах на этапах Кубка Мира сезона 2016/2017 годов наши стреляющие лыжники оказывались в первой десятке.



Однако все эти довольно впечатляющие результаты были достигнуты, если разобраться, в основном за счет прекрасной половины сборной Казахстана. У наших мужчин же в этом плане дела идут далеко не столь успешно.

Лидер казахстанской мужской биатлонной дружины Ян Савицкий в итоговом личном зачете прошедшего Кубка Мира стал 67-м, а в индивидуальных дисциплинах лучший результат показал на печальной для нас памяти чемпионате Мира в Хохфильцене, где в спринте на 10 километров приехал к финишу 24-м. Бывало в прежние годы у Яна и получше — дважды 11-м становился на чемпионатах Мира… Но сейчас — вот так.



И если перед главными зимними стартами четырехлетия, Белой Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, положение дел в женском биатлоне Казахстана внушает здоровый оптимизм, то о сильной половине нашей биатлонной национальной дружины что-то похожее точно не скажешь.



Дело в том, что очень велика вероятность того, что по окончании сезона-2016/2017 лидер мужской дружины стреляющих лыжников Казахстана Ян Савицкий завершит активные выступлениям. Не слишком логично делать это в 30 лет, которые исполнятся спортсмену 29-го числа этого месяца, перед самой Олимпиадой, скажете? Пожалуй. Но тому есть несколько достаточно серьезных причин. И самая главная, наверное, из них — то, что биатлон до сих пор находится в Министерстве культуры и спорта РК на положении какого-то бедного родственника. Даже по сравнению с некоторыми другими куда менее успешными для нашей страны на международном уровне зимними видами спорта. В итоге однозначно ведущий на сегодняшний день биатлонист Казахстана вынужден искать другие варианты приложения своих сил и талантов — чтобы иметь возможность хотя бы достойно содержать свою семью…



Все это могло бы выглядеть несколько комично, если бы не было, на самом деле, так грустно и больно. Кроме Яна ни один из наших мужчин-биатлонистов очков в зачет Кубка Мира в прошедшем сезоне не набрал. Ни одного другого казахстанца нет даже в сотне лучших стреляющих лыжников планеты! На что же тогда нам надеяться в олимпийской Корее через год?..



Ни Антон Пантов, ни Василий Подкорытов, ни Максим Браун не выглядят на данный момент спортсменами, способными невероятно прогрессировать к следующему февралю. Азиатские Игры в Саппоро наглядно продемонстрировали уровень этих казахстанских биатлонистов — даже в Азии он не слишком впечатляет. Что уж тогда говорить об Олимпийских Играх…



Есть, впрочем, Роман Еремин, бронзовый медалист Зимней Универсиады в Алматы, — но парню всего-навсего 20 лет. До сих пор этот стреляющий лыжник выступает в юниорских чемпионатах Мира до 21 года. Там он, необходимо отметить, — один из лучших, поднимается на пьедестал почета, однако, как бы то ни было, Роман Еремин — завтрашний день казахстанского биатлона, но никак не уже сегодняшний. До сих пор в активе этого многообещающего биатлониста всего лишь два старта на этапах взрослого Кубка Мира — в Оберхофе в спринте на 10 километров парень стал 88-м, а в Контиолахти — 73-м. Конечно, не может не радовать то обстоятельство, что тренерский штаб национальной сборной Казахстана старается потихоньку подпускать молодого спортсмена к соревнованиям среди сильнейших спортсменов планеты, и все же слишком мало шансов, что уже на Олимпиаде-2018 Еремин будет в состоянии вдруг громко выстрелить.



В общем, прошел этот биатлонный сезон для казахстанских поклонников данного весьма захватывающего вида спорта в мажорной тональности — а завершился на минорной ноте… Олимпиада в Корее не за горами, и всем нам очень хочется, чтобы казахстанские биатлонисты, как все остальные наши спортсмены, не выглядели в Пхенчхоне статистами. Однако непонятно, что на уме у Министерства культуры и спорта РК….