Биатлон. Не мужское дело?
Вряд ли
кто-нибудь станет оспаривать утверждение, что зимний сезон 2016/2017 годов стал самым успешным в истории казахстанского биатлона. Да, случались у нас в этом виде спорта ранее и по-настоящему серьезные успехи (серебряная медаль олимпийского Ванкувера Елены Хрусталевой и четвертое место на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере Инны Шешкиль — достаточно яркие тому подтверждения), однако были они, по существу, разовыми достижениями, не слишком полноценно иллюстрирующими положение дел с развитием данного вида спорта в стране. Теперь все несколько иначе.
Впервые в истории культивирования биатлона в Казахстане сразу пять наших стреляющих лыжниц набрали очки в зачет Кубка Мира и расположились в сотне лучших индивидуального его итогового зачета. Женская сборная нашей страны, опять же — в первый раз, ворвалась в десятку сильнейших командного рейтинга Кубка Наций-2016/2017. Впервые казахстанская биатлонистка, а именно Галина Вишневская, по итогам заняла 20-ю строчку личного итогового зачета Кубка Мира. На этапах же данного соревнования 23-летняя королева казахстанского биатлона поднималась аж до 4 места в
Однако все эти довольно впечатляющие результаты были достигнуты, если разобраться, в основном за счет прекрасной половины сборной Казахстана. У наших мужчин же в этом плане дела идут далеко не столь успешно.
Лидер казахстанской мужской биатлонной дружины Ян Савицкий в итоговом личном зачете прошедшего Кубка Мира стал 67-м, а в индивидуальных дисциплинах лучший результат показал на печальной для нас памяти чемпионате Мира в Хохфильцене, где в спринте на 10 километров приехал к финишу 24-м. Бывало в прежние годы у Яна и получше — дважды 11-м становился на чемпионатах Мира… Но сейчас — вот так.
И если перед главными зимними стартами четырехлетия, Белой Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, положение дел в женском биатлоне Казахстана внушает здоровый оптимизм, то о сильной половине нашей биатлонной национальной дружины
Дело в том, что очень велика вероятность того, что по окончании сезона-2016/2017 лидер мужской дружины стреляющих лыжников Казахстана Ян Савицкий завершит активные выступлениям. Не слишком логично делать это в 30 лет, которые исполнятся спортсмену 29-го числа этого месяца, перед самой Олимпиадой, скажете? Пожалуй. Но тому есть несколько достаточно серьезных причин. И самая главная, наверное, из них — то, что биатлон до сих пор находится в Министерстве культуры и спорта РК на положении
Все это могло бы выглядеть несколько комично, если бы не было, на самом деле, так грустно и больно. Кроме Яна ни один из наших
Ни Антон Пантов, ни Василий Подкорытов, ни Максим Браун не выглядят на данный момент спортсменами, способными невероятно прогрессировать к следующему февралю. Азиатские Игры в Саппоро наглядно продемонстрировали уровень этих казахстанских биатлонистов — даже в Азии он не слишком впечатляет. Что уж тогда говорить об Олимпийских Играх…
Есть, впрочем, Роман Еремин, бронзовый медалист Зимней Универсиады в Алматы, — но парню
В общем, прошел этот биатлонный сезон для казахстанских поклонников данного весьма захватывающего вида спорта в мажорной тональности — а завершился на минорной ноте… Олимпиада в Корее не за горами, и всем нам очень хочется, чтобы казахстанские биатлонисты, как все остальные наши спортсмены, не выглядели в Пхенчхоне статистами. Однако непонятно, что на уме у Министерства культуры и спорта РК….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter