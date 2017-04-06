И. Печёнкин: Мы с братом впервые стали первым и вторым, мечта отца сбылась
Иван Печёнкин прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.
Вторым стал его брат Александр.
«Такого ни разу ещё не было, чтобы мы заняли первое и второе места. Наконец сбылась мечта нашего отца. Он сейчас очень счастлив. Тренеры сборной области тоже, конечно, довольны.
Ходом мой брат — один из лучших в стране. Знал, что он будет догонять, тем более я стартовал впереди, и его вели по моему времени. Выложился по полной, чтобы постараться преимущество сохранить.
Жаль, что победа пришла сейчас, а не несколькими днями ранее, когда в Увате и Тюмени проходили старты чемпионата России», — цитирует Печёнкина «Тюменская арена».
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