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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29338211/
6 апреля 2017, 15:10 | Биатлон | Чемпионат.com

И. Печёнкин: Мы с братом впервые стали первым и вторым, мечта отца сбылась

Иван Печёнкин прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

Вторым стал его брат Александр.

«Такого ни разу ещё не было, чтобы мы заняли первое и второе места. Наконец сбылась мечта нашего отца. Он сейчас очень счастлив. Тренеры сборной области тоже, конечно, довольны.

Ходом мой брат — один из лучших в стране. Знал, что он будет догонять, тем более я стартовал впереди, и его вели по моему времени. Выложился по полной, чтобы постараться преимущество сохранить.
Жаль, что победа пришла сейчас, а не несколькими днями ранее, когда в Увате и Тюмени проходили старты чемпионата России», — цитирует Печёнкина «Тюменская арена».
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