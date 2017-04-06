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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29338207/
6 апреля 2017, 15:08 | Биатлон | Чемпионат.com

А. Печёнкин: Иван — молодец. Но надо было на ЧР ему так бежать и стрелять

Александр Печёнкин прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

Он занял второе место. Победу одержал его брат Иван.

«Гонка сложилась тяжело. Сейчас в Тюмени заметно выше нуля градусов по Цельсию, жарко. Скорость из-за этого слабая, приходится терпеть на трассе. Да ещё и порывы ветра настолько сильные, что сложно предсказать, как сложится стрельба. Старался следить за тем, чтобы техника не разваливалась. Работал на максимуме.

Иван — молодец. Но надо было на чемпионате России ему так бежать и стрелять. Конечно, я доволен братом. Он недавно стал выступать на взрослом уровне, и уже есть победы. Это первое место для Вани стало вторым за сезон на Кубке страны», — цитирует Печёнкина «Тюменская арена».
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