Королькевич заинтересован вновь возглавить женскую команду России по биатлону

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В среду состоялось заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на котором Рикко Гросс и Андрей Падин были утверждены тренерами мужской сборной России по биатлону на следующий сезон, который будет олимпийским. Относительно тренерского состава женской сборной решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение.

«Я буду рад дать свое согласие на работу, тем более что с определенной частью команды я уже работал. Но все будет зависеть от руководства, а не от моих амбиций. Поэтому надо пока подождать, есть те, кто против моего приглашения», — сказал Королькевич.

Он работал в российской сборной в сезоне-2013/14 в качестве старшего тренера женской команды. Под его руководством женская сборная России завоевала серебро эстафетной гонки на Олимпиаде в Сочи.

По итогам сезона-2016/17 выступление сборной России было признано «удовлетворительным».