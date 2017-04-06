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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29336996/
6 апреля 2017, 13:55 | Биатлон | Чемпионат.com

И. Печёнкин победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени

Иван Печёнкин одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Тюмени.

Второе место занял его брат Александр. Тройку призёров замкнул Павел Магазеев. Всего на старт вышли 45 биатлонистов.

Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Тюмень
Спринт. Мужчины
1. Иван Печёнкин (Тюменская область) — 28.35,00 (1).
2. Александр Печёнкин (Тюменская область) — +8,7 (3).
3. Павел Магазеев (Мордовия — Чувашия) — +10,3 (2).

Соревнования в Тюмени завершатся 10 апреля.
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