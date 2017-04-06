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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29336741/
6 апреля 2017, 13:41 | Биатлон | Чемпионат.com

Бабиков: Скажут работать с Гроссом, повинуюсь и буду тренироваться у него

Чемпион мира в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как будет строиться его подготовка к следующему сезону.

В общем зачёте Кубка мира 25-летний спортсмен занял 24-е место. 4 декабря в Эстерсунде он стал лучшим в гонке преследования, одержав свою первую победу в карьере на этапе Кубка мира.

«В этом сезоне я готовился в общей команде, просто в её втором коллективе. Посмотрим, что будет в этом году. Если тренеры скажут работать с Рикко Гроссом, то я повинуюсь и буду тренироваться у него. В том году в этом не было смысла, потому что я два года готовился с одним тренером и было бы неправильно менять систему. К тому же сезон показал, что я прибавляю.

Думаю, тренеры сделают идеальную команду, чтобы не было войны между группами и соперничества за попадание в сборную», — сказал Бабиков в эфире программы «Спортбар» на телеканале БСТ.
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