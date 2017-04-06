Виролайнен: Я не придерживаюсь никаких диет, но стараюсь питаться правильно

Дарья вошла в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2017/18.



«Когда заканчивается сезон и ты попадаешь домой, очень хочется расслабиться, побыть с близкими, родными и друзьями, но всё равно нельзя давать себе слабину — необходимо продолжать поддерживать свою форму, помнить о тренировках, пусть они будут не такими интенсивными. Иначе можно растерять форму, а значит, придётся начинать всю подготовку сначала. В это время я обычно обязательно посещаю тренажёрный зал, бегаю кроссы, либо катаюсь на велосипеде.



Результативность на гонках зависит от разных факторов — это и самочувствие, и здоровый сон. Большую роль играет статус соревнований — чем он выше, тем сильнее волнение, а оно определённо влияет на результат и отнимает много энергии.

Огромную роль в тренировочном процессе играет восстановление — это, в первую очередь, здоровый сон и правильное питание. Во время тренировок дневной сон для меня обязателен, хотя дома это сделать редко удаётся. Для спортсмена важно черпать из продуктов энергию — важны и жиры, и белки, и углеводы. Я не придерживаюсь никаких диет, но стараюсь питаться правильно — не ем фастфуд, не пью газировку, обязательно включаю в свой рацион фрукты и овощи. Необходимо употребление достаточного количества белка в разных проявлениях — мясо, морепродукты, рыба, яйца. Стараюсь ограничивать потребление сахаросодержащих продуктов, мучных изделий, шоколада. Конечно, иногда хочется чего-нибудь сладенького, но если я себе что-то позволяю, то в очень малых количествах», — цитирует Виролайнен The Challenger.