СБР: Решение по должности главного тренера сборной РФ по биатлону пока не принято

В среду состоялось заседание правления СБР. После него член правления СБР Александр Тихонов заявил «Р-Спорт», что на заседании говорилось о том, что роль главного тренера сборной России ликвидируется.

«В протоколе вчерашнего заседания ничего нет про сохранение или устранение этой должности. Были голосования по другим вопросам — по спискам, был разговор по тренерам мужской и женской команд. Пришли к тому, что еще раз соберутся и обсудят оставшиеся вопросы. Все штатные моменты должны быть утверждены до 20 апреля, вопрос по должности главного тренера и по кандидатуре тоже должен быть решен до этого срока», — сказал Бойцов по телефону.

Должность главного тренера сборной России на данный момент занимает Александр Касперович.