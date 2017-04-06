СБР: Решение по должности главного тренера сборной РФ по биатлону пока не принято
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) в среду не принимали решения по вопросу должности главного тренера сборной России, заявил агентству «Р-Спорт» глава медиа-службы СБР Константин Бойцов.
В среду состоялось заседание правления СБР. После него член правления СБР Александр Тихонов заявил «Р-Спорт», что на заседании говорилось о том, что роль главного тренера сборной России ликвидируется.
«В протоколе вчерашнего заседания ничего нет про сохранение или устранение этой должности. Были голосования по другим вопросам — по спискам, был разговор по тренерам мужской и женской команд. Пришли к тому, что еще раз соберутся и обсудят оставшиеся вопросы. Все штатные моменты должны быть утверждены до 20 апреля, вопрос по должности главного тренера и по кандидатуре тоже должен быть решен до этого срока», — сказал Бойцов по телефону.
Должность главного тренера сборной России на данный момент занимает Александр Касперович.
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