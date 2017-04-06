Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29335511/
6 апреля 2017, 12:27 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Сын проехал свои первые 5 км по трассе. Правда, верхом на папке

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал в своём «инстаграме» видео, как покатался на лыжах с сыном.

В декабре 2015 года у Антона и его супруги Луизы родился сын Дмитрий.

«Сын проехал свои первые 5 км по трассе… правда, верхом на папке! Зима продолжается», — написал Шипулин.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Шипулин занял второе место. На чемпионате мира в Хохфильцене он завоевал золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

СБР: Решение по должности главного тренера сборной РФ по биатлону пока не принято

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) в среду не принимали решения по вопросу должности главного тренера сборной России, заявил агентству «Р-Спорт» глава медиа-службы СБР Константин Бойцов.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!