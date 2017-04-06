Шипулин: Сын проехал свои первые 5 км по трассе. Правда, верхом на папке
Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин опубликовал в своём «инстаграме» видео, как покатался на лыжах с сыном.
В декабре 2015 года у Антона и его супруги Луизы родился сын Дмитрий.
«Сын проехал свои первые 5 км по трассе… правда, верхом на папке! Зима продолжается», — написал Шипулин.
В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Шипулин занял второе место. На чемпионате мира в Хохфильцене он завоевал золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.
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