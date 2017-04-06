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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29335286/
6 апреля 2017, 12:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Загоруйко: Cтало большой неожиданностью, когда меня пригласили на награждение

Анастасия Загоруйко прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

Она изначально стала четвёртой, но в итоге получила бронзу после дисквалификации Ольги Шестериковой.

«Стало большой неожиданностью, когда меня пригласили на церемонию награждения. Как я понимаю, у Оли Шестериковой что-то случилось на огневом рубеже, поэтому всё так сложилось.

Было тяжело, уже конец сезона. Бежала, отдавая все силы, которые ещё есть. Ветер серьёзно мешал сегодня при стрельбе. Но на “стойке” я очень постаралась, понимая, то два промаха после первого рубежа — это уже много.
Рада, что Сливко, Старых и Услугина вошли в состав сборной России для подготовки к следующему сезону. Они это заслужили. Про себя скажу, что всё равно буду готовиться к следующему сезону с максимальным настроем, как и всегда», — цитирует Загоруйко «Тюменская арена».
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