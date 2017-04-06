Гурьев рассказал о причине дисквалификации Шестериковой в спринте на этапе КР

Победу одержала Виктория Сливко.



«Ошибка случилась на первом огневом рубеже. Ольга легла на позицию, но мишени на этой установке были закрыты. Тогда она встала и заняла другую позицию. С обоймой в винтовке делать это запрещено. В итоге, несмотря на чистую стрельбу и второе место, Шестерикову дисквалифицировали.



Я всегда стараюсь делать так, чтобы спортсменки были готовы как можно дольше. Мы рады продлить сезон. Тем более для биатлонисток, выступающих на внутренней арене, стартов было нынче не так много.

Включение Сливко в состав сборной России? Это больше достижение для всего региона. Тем более, помимо Сливко, в национальную команду вошли Ирина Старых, а также Ирина Услугина. Будем надеяться, что тюменки в олимпийском Пхёнчхане смогут достойно представить область», — цитирует Гурьева «Тюменская арена».