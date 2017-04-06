Фуркад сделал свое «грязное» дело. Биатлон обошел футбол в топ-10 телетрансляций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В качестве главного показателя мы использовали рейтинг трансляции: чем выше — тем лучше. Рейтинг — это процент от общей исследуемой аудитории. В качестве дополнительного показателя выступала доля передачи — процент от общей аудитории, активной именно в момент трансляции.

10. Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины.

Десятку открывает биатлон. Сразу скажем, что биатлон в этом списке по количеству трансляций заметно обошел футбол. Со скрипом в топ-10 вошла женская гонка преследования. Хоть у россиянок после провала в спринте и практически не оставалось шансов на медали в этом виде программы, россияне все равно включили биатлон, и не пожалели — Ирина Старых почти попала в тройку, остановившись на четвертом месте. Рейтинг 2,6. Доля 10,1.

9. Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.

Девятую строчку заняла мужская эстафета, но не на чемпионате мира, а на рядовом этапе Кубка мира — в итальянской Антерсельве. Шансы у России на победу, конечно, были высоки, но наши парни тогда заняли третье место, уступив Норвегии и Германии. Рейтинг 2,7. Доля — 8,7.

8. Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.

Лишь немного мужскую эстафету на Кубке мира опередила аналогичная женская гонка на чемпионате мира. Примечательно, что эта трансляцию велась не на «Матч ТВ», а на «Первом канале». Однако больше чем рейтинг 2,8 и долю 12,5 ей набрать не удалось.

7. Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины.

Мужская гонка преследования забралась заметно выше в нашем списке, чем женская, хотя шансов на медали, не говоря уже о победе, у мужчин было не намного больше. Но маленькое чудо россияне все же увидели. Шипулин из второй десятку и сумел добраться до четвертой строчки. Рейтинг — 3,1. Доля — 9,6.

6. Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета.

Ключевой вид программы чемпионата мира по биатлону, во всяком случае для нашего топ-10 — смешанная эстафета. А все дело не в том, что трансляция была по «Первому каналу», не в том, что это — первый вид программы, а в том, что именно во время этой эстафеты произошел памятный конфликт Мартена Фуркада со сборной России, с Антоном Шипулиным и Александром Логиновым. Рейтинг — 3,1. Доля — 13,6.

5. Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

Мужской вид программы традиционно опережает женский. Пятерку самых популярных спортивных трансляций открывает мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону. Россияне триумфально заняли первое место. Но в топ-10 трансляций дотянули лишь до пятерки. Рейтинг — 3,2. Доля — 10,8.

4. Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины.

В четверку вошел обычный мужской спринт на чемпионате мира. Отчасти это произошло потому что трансляция велась по «Первому каналу». Но главный фактор — ссора Фуркада со сборной России. Мужской спринт — это первый вид программы после смешанной эстафеты, где все ждали встречи французского чемпиона с нашим Антоном Шипулиным. В итоге спортсмены пожали друг другу руки и конфликт был исчерпан. Рейтинг — 3,2. Доля — 10,8.

3. Футбол. Товарищеский матч. Россия — Бельгия.

Тройку открывает футбол — товарищеский матч. Других до Кубка Конфедераций сборная России не проводит. Интереса к этой игре могло бы быть и больше, но на сборную в этот момент начали смотреть с глубоким скепсисом. Всему виной — поражение в предыдущей встрече, о которой мы еще расскажем. Рейтинг первого матча на стадионе «Фишт» — 3,4. Доля — 10,3.

2. Футбол. Товарищеский матч. Россия — Кот-д’Ивуар.

На строчку выше взобралась игра на краснодарском стадионе, в которой команда Черчесова проиграла Кот-д’Ивуару. Это было первое поражение сборной России от команды с африканского континента. Рейтинг — 3,4. Доля — 10,6.

1. Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. Мужчины.

Первое место в рейтинге занял последний вид программы чемпионата мира по биатлону. Россияне после победы сборной России в мужской эстафете ждали очередного чуда от Антона Шипулина. Но чуда не произошло. Россиянин вновь занял четвертое место. Рейтинг — 4,8. Доля — 14,6. Трансляцию, как и две предыдущие, вел «Первый канал».

В итоге в десятке самых популярных трансляций мы видим восемь биатлонных гонок и лишь два футбольный матча — в обоих играет сборная России. Первое место, в отличие от прошлого года, занимает биатлон.

Чего мы не видим в топ-10?

Матчей российских клубов в еврокубках, хотя «Ростов» играл в 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Мы не видим хоккея, хотя в прошлом году в десятку попал-таки матч молодежной сборной России на чемпионате мира. Мы не видим в десятке игр чемпионата России по футболу. Справедливости ради стоит отметить, что главные игры начинаются только сейчас — «Спартак» за короткий промежуток времени сыграет и с «Зенитом» и с ЦСКА.

В прошлом году, кстати, самой популярной трансляцией был товарищеский матч сборной России и Франции, будущих хозяев Евро-2016, которым наша команда уступила со счетом 2:4 — рейтинг — 4,3 и доля — 15,3. Самая популярная из биатлонных трансляций — смешанная эстафета на чемпионате мира: рейтинг — 3,6 и доля — 14,4. Попадал в десятку и хоккей — молодежный чемпионат мира с рейтингом 3,0 и долей 10,1. Был там и матч Лиги чемпионов с участием «Зенита» — рейтинг 3,0 и доля — 7,9.