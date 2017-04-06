Сливко победила в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени

В спринтерской гонке у женщин победу одержала Виктория Сливко. Второй результат продемонстрировала Ольга Шестерикова, но она была дисквалифицирована за нарушение правил на огневом рубеже. В итоге второй стала Валентина Телицина, третьей — Анастасия Загоруйко.



Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Тюмень

Женщины. Спринт

1. Виктория Сливко — 21.43,0 (1).

2. Валентина Телицина (2).

3. Анастасия Загоруйко (2).