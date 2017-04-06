Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29334285/
6 апреля 2017, 11:19 | Биатлон | Чемпионат.com

Сливко победила в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени

В Тюмени стартовал заключительный этап Кубка России по биатлону.

В спринтерской гонке у женщин победу одержала Виктория Сливко. Второй результат продемонстрировала Ольга Шестерикова, но она была дисквалифицирована за нарушение правил на огневом рубеже. В итоге второй стала Валентина Телицина, третьей — Анастасия Загоруйко.

Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Тюмень
Женщины. Спринт
1. Виктория Сливко — 21.43,0 (1).
2. Валентина Телицина (2).
3. Анастасия Загоруйко (2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону в Тюмени отменены из-за морозов

Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону в Тюмени отменены из-за морозов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону, которые должны были пройти в Тюмени с 6 по 13 февраля, отменены из-за морозов. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!