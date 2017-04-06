Сливко победила в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени
В Тюмени стартовал заключительный этап Кубка России по биатлону.
В спринтерской гонке у женщин победу одержала Виктория Сливко. Второй результат продемонстрировала Ольга Шестерикова, но она была дисквалифицирована за нарушение правил на огневом рубеже. В итоге второй стала Валентина Телицина, третьей — Анастасия Загоруйко.
Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Тюмень
Женщины. Спринт
1. Виктория Сливко — 21.43,0 (1).
2. Валентина Телицина (2).
3. Анастасия Загоруйко (2).
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