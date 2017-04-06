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6 апреля 2017, 9:58 | Биатлон | Sports.kz

Лидер казахстанского мужского биатлона заканчивает выступления

По информации Sports.kz, сильнейший на данный момент казахстанский биатлонист Ян Савицкий, скорее всего, завершит активные выступления.

По информации Sports.kz сильнейший на данный момент казахстанский биатлонист Ян Савицкий скорее всего завершит активные выступления. Увеличить
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Из всей мужской сборной Казахстана по биатлону в сезоне-2016/2017 только Савицкий смог набрать очки на этапах Кубка Мира, став в его итоговой классификации 67-м.

Таким образом, Казахстан может остаться без своего лидера в преддверие Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхоне.

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