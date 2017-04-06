Лидер казахстанского мужского биатлона заканчивает выступления
По информации Sports.kz, сильнейший на данный момент казахстанский биатлонист Ян Савицкий, скорее всего, завершит активные выступления.
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Из всей мужской сборной Казахстана по биатлону в сезоне-2016/2017 только Савицкий смог набрать очки на этапах Кубка Мира, став в его итоговой классификации 67-м.
Таким образом, Казахстан может остаться без своего лидера в преддверие Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхоне.
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