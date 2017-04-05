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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29330172/
5 апреля 2017, 23:40 | Биатлон | Р-Спорт

Касперович заявил, что пока остается главным тренером сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил агентству «Р-Спорт», что в настоящий момент остается на своей должности.

В среду состоялось заседание правления Союза биатлонистов России (СБР). После него член правления СБР Александр Тихонов заявил «Р-Спорт», что на заседании говорилось о том, что роль главного тренера сборной России ликвидируется. В свою очередь, глава СБР Александр Кравцов сообщил, что голосование по кандидатуре Касперовича продолжалось до вечера.

«Сейчас я нахожусь в Австрии. Пока я исполняю обязанности главного тренера, даже не исполняю, я являюсь главным тренером. Я решаю, подписываю все контракты, решаю все вопросы здесь. Завтра я буду в Москве. Александр Иванович Тихонов имеет полное право говорить хоть что. Есть решение правления, и оно еще однозначно не доработано до конца. Нет решения по женской команде. Надуманное, возможно (заявление Тихонова)», — сказал Касперович по телефону.

На заседании были утверждены тренеры мужской сборной России в составе Рикко Гросса и Андрея Падина. Относительно тренерского состава женской сборной было решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение.
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