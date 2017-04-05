Биатлонистка Слепцова успешно перенесла операцию на плече

«Операция прошла успешно, все хорошо, — написала спортсменка. — Теперь как новая».

Слепцова в составе российской женской эстафетной команды выиграла гонку на чемпионате мира 2009 года и завоевала золото Олимпийских игр — 2010. В Кубке мира она дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки Ханты-Мансийска 11 побед на этапах Кубка мира. Весной спортсменка заявила, что нынешний сезон станет для нее последним.