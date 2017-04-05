Биатлонистка Слепцова успешно перенесла операцию на плече
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере российская биатлонистка Светлана Слепцова успешно перенесла операцию на плече. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.
«Операция прошла успешно, все хорошо, — написала спортсменка. — Теперь как новая».
Слепцова в составе российской женской эстафетной команды выиграла гонку на чемпионате мира 2009 года и завоевала золото Олимпийских игр — 2010. В Кубке мира она дебютировала в сезоне-2006/07. Всего на счету уроженки
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