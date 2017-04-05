В новый сезон со старыми лицами

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МУЖЧИНЫ: ГРОСС И КРЮЧКОВ ОСТАЛИСЬ ПРИ СВОИХ

В мужской команде, как минимум, к составу тренерского штаба вопросов не было изначально. Немецкий специалист Рикко Гросс предсказуемо доработает у нас, как минимум, до конца контракта. Менять его на середине пути было бы, во-первых, странно с точки зрения подготовки команды, а во-вторых, очень дорого по условиям соглашения.

Помогать Гроссу будет Андрей Падин — специалист, подготовивший ранее очень солидную резервную команду во главе с Антоном Бабиковым. Падину предлагали перейти в основную команду и год назад, но тогда специалист предпочел не бросать своих воспитанников и работать параллельным курсом с Гроссом. Теперь руководство СБР взяло курс на объединение групп, и иных вариантов у Падина, по сути, не осталось. Тем более что из шести спортсменов в группе Гросса, трое имеют прямое отношение к Падину — Бабиков, Матвей Елисеев и Юрий Шопин.

Антон Шипулин вместе с Алексеем Волковым продолжат готовиться под руководством своего тренера Андрея Крючкова. И это, похоже, единственное исключение в плане индивидуальной подготовки, которое будет сделано в сборной. Все остальные будут тренироваться в единой группе по планам старших тренеров.

Из заметных людей в российском биатлоне, в составе сборной не оказалось олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко. Впрочем, президент СБР Александр Кравцов обещал отправить Малышко на самоподготовку еще по ходу сезона, и слово сдержал. Не попал в «восьмерку» и Алексей Слепов, хотя на недавнем чемпионате России он побеждал и вроде бы доказал свое право быть в команде.

ЖЕНЩИНЫ: БЕЗ ТРЕНЕРА, СЛЕПЦОВОЙ И ШУМИЛОВОЙ

Старший тренер женской команды пока не назначен. Согласно заявлению СБР, для утверждения наставника «необходимо провести еще одну рабочую встречу, после которой будет объявлено решение». Очевидно, основным кандидатом на эту должность является Виталий Норицын. Именно с ним готовились большинство спортсменок, попавших в основной состав, и фактически Норицын исполнял обязанности старшего тренера на этапах Кубка мира.

Валерий Медведцев, который работал параллельно с Норицыным с другой группой спортсменок, по информации «СЭ», не горит желанием продолжать эту деятельность. В то же время, членов правления СБР, очевидно, смущает молодость и неопытность Норицына, а также не самые уверенные результаты команды под его руководством. Видимо, тут был бы предпочтителен вариант с усилением тренерского штаба, но вот уживутся ли Медведцев с Норицыным, подобно Гроссу с Падиным у мужчин — большой вопрос.

По составу женской команды, наибольшее удивление вызывает отсутствие молодой Ульяны Кайшевой. В прошлом году она выступала на этапах Кубка мира и лишь в последний момент не попала на чемпионат мира. Безусловно, восхищения результаты Ульяны в мировой элите пока не вызывают, но например, ее сверстница Виктория Сливко проявила себя по ходу сезона не сильно ярче.