Александр Тихонов: Я категорически против Королькевича в сборной России
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов прокомментировал решения Правления Союза биатлонистов России.
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— По составу мужской сборной у вас есть вопросы?
— Нет, все сильнейшие в состав сборной вошли. Юрий Шопин? Неплохой парень.
— Что скажете про женскую сборную?
— Тоже нет вопросов. Из новичков Светлана Миронова — очень хорошая девочка. Но меня больше волнует тренеры женской сборной.
— По тренерскому штабу женской сборной решение принято не было.
— А, ну значит,
— Ну вы же сказали, что иностранцам нужно по 20 тысяч платить. Возможно, вопрос в финансах.
Выставите против меня на стрельбище хоть весь тренерский штаб сборной и посмотрим, что они против меня покажут, как в теории, так и в практике. Я уже говорил, что готов консультировать нашу женскую команду и взять на себя ответственность за результат.
— По нашей информации в очередной раз произошло упразднение должности главного тренера, которую занимал Александр Касперович. Что об этом скажете?
— Ну, не справился парень. Мы ждали от него большего, надеялись на его большой опыт. Но он не смог сплотить коллектив, чрезмерно увлекся хозяйственными делами.
— Нужен ли вообще главный тренер в сборной?
— Если правильно к этой работе подходить: корректировать работу тренеров, взаимодействовать со спортсменами, то в принципе нужен. Но на сегодняшний день можно обойтись и без главного тренера.
— Касперовичу предложат заниматься резервной сборной. Эта работа для него?
— Если он согласится. Александр уже работал с нашим ближайшим резервом и у него хорошо получалось.
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