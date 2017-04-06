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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29328084/
6 апреля 2017, 13:15 | Биатлон | Советский спорт

Александр Тихонов: Я категорически против Королькевича в сборной России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов прокомментировал решения Правления Союза биатлонистов России.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов прокомментировал решения Правления Союза биатлонистов России. Увеличить
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— По составу мужской сборной у вас есть вопросы?
— Нет, все сильнейшие в состав сборной вошли. Юрий Шопин? Неплохой парень.

— Что скажете про женскую сборную?
— Тоже нет вопросов. Из новичков Светлана Миронова — очень хорошая девочка. Но меня больше волнует тренеры женской сборной.

— По тренерскому штабу женской сборной решение принято не было.
— А, ну значит, что-то там темнят. Но я свое мнение высказал: я за кандидатуру Сергея Коновалова и категорически против Королькевича. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?! Меня и Владимир Аликин поддержал. Хватит с нас иностранцев! Наши получают по полторы тысячи, а те по 20 тысяч. Но вопрос даже не в деньгах: то, что не приняли решение по тренерскому штабу женской сборной, это говорит о неуверенности нынешнего правления СБР. Почему не назвали тренеров женской сборной?

— Ну вы же сказали, что иностранцам нужно по 20 тысяч платить. Возможно, вопрос в финансах.

Выставите против меня на стрельбище хоть весь тренерский штаб сборной и посмотрим, что они против меня покажут, как в теории, так и в практике. Я уже говорил, что готов консультировать нашу женскую команду и взять на себя ответственность за результат.

— По нашей информации в очередной раз произошло упразднение должности главного тренера, которую занимал Александр Касперович. Что об этом скажете?
— Ну, не справился парень. Мы ждали от него большего, надеялись на его большой опыт. Но он не смог сплотить коллектив, чрезмерно увлекся хозяйственными делами.

— Нужен ли вообще главный тренер в сборной?
— Если правильно к этой работе подходить: корректировать работу тренеров, взаимодействовать со спортсменами, то в принципе нужен. Но на сегодняшний день можно обойтись и без главного тренера.

— Касперовичу предложат заниматься резервной сборной. Эта работа для него?
— Если он согласится. Александр уже работал с нашим ближайшим резервом и у него хорошо получалось.
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