Состав женской сборной был объявлен после заседания правления СБР.

Кроме Юрловой-Перхт, которая в ноябре 2016 года родила дочь, в состав вошли Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ольга Подчуфарова. В состав не попала олимпийская чемпионка 2012 года в эстафете Светлана Слепцова.

Относительно тренерского состава женской сборной было решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение. Сообщается, что в оставшееся до 20 апреля время будет утвержден тренерский штаб для работы с резервными командами. Окончательный состав команд, включая тренеров-помощников и специалистов, будет объявлен позже.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.