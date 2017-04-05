Биатлонистка Юрлова попала в сборную России для подготовки к ОИ-2018, Слепцова — нет
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира по биатлону Екатерина
Юрлова-Перхт вошла в состав сборной России для централизованной подготовки к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Состав женской сборной был объявлен после заседания правления СБР.
Кроме
Относительно тренерского состава женской сборной было решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение. Сообщается, что в оставшееся до 20 апреля время будет утвержден тренерский штаб для работы с резервными командами. Окончательный состав команд, включая
Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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