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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29327856/
5 апреля 2017, 19:32 | Биатлон | ТАСС

Биатлонистка Юрлова попала в сборную России для подготовки к ОИ-2018, Слепцова — нет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт вошла в состав сборной России для централизованной подготовки к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Состав женской сборной был объявлен после заседания правления СБР.

Кроме Юрловой-Перхт, которая в ноябре 2016 года родила дочь, в состав вошли Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ольга Подчуфарова. В состав не попала олимпийская чемпионка 2012 года в эстафете Светлана Слепцова.

Относительно тренерского состава женской сборной было решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение. Сообщается, что в оставшееся до 20 апреля время будет утвержден тренерский штаб для работы с резервными командами. Окончательный состав команд, включая тренеров-помощников и специалистов, будет объявлен позже.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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