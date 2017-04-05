Гросс и Падин утверждены тренерами мужской сборной России на сезон-2017/18

Тренеры мужской сборной:



1. Рикко Гросс



2. Андрей Падин



Состав главной мужской команды для централизованной подготовки утверждён в составе: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин.



При этом ранее уже сообщалось, что Антон Шипулин и Алексей Волков будут готовиться под руководством Андрея Крючкова и Андрея Гербулова.



Относительно тренерского состава женской сборной решено провести ещё одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение.



Что касается состава основной женской команды для централизованной подготовки, то он утверждён в следующем виде: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина, Ольга Подчуфарова.



Кроме того, в оставшееся до 20 апреля время будет утверждён тренерский штаб для работы с резервными командами. Окончательный состав команд, включая тренеров-помощников и специалистов, будет объявлен дополнительно.