Балласт сброшен. Олимпийская сборная без Малышко и Слепцовой

Правление СБР утвердило основной состав сборной России на централизованную подготовку к олимпийскому сезону. В нём не нашлось места капитану мужской сборной Дмитрию Малышко, олимпийской чемпионке Светлане Слепцовой и подававшей надежды Ульяне Кайшевой. Старшие тренеры мужчин Рикко Гросс и Андрей Падин теперь будут работать в тандеме, а женский штаб в ближайшее время получит усиление.

По законам демократии

Процедура выбора тренеров сборной России по биатлону стала уже привычным явлением по итогам каждого сезона. Нередко имена наставников хранятся в тайне до последнего момента. На этот раз правление СБР не стало откладывать дело в долгий ящик, а определилось с выбором спустя несколько дней после прошедшего в Тюмени тренерского совета. Причём сама процедура была оформлена в лучших традициях демократии. Первоначально голосование прошло среди представителей регионов, где каждый делегат представил своего кандидата на пост тренера. Затем набравшие больше всех голосов претенденты были представлены уже на рассмотрение правления, которое опять же большинством голосов их окончательно утвердило. Теперь осталась финальная стадия — согласование тренерского состава в Министерстве спорта.



Согласно мнению большинства, в мужской команде старшие тренеры Рикко Гросс и Андрей Падин теперь будут работать в тандеме, а в женской сборной решено продлить кредит доверия Виталию Норицыну. А главное теперь ни у кого в нашей биатлонной семье не будет морального права на критику тренеров работающих в сборной. В конце концов, вы же их предлагали, вы их выбирали, а для преодоление отдельных разногласий и было проведено голосование. Что же означают принятые изменения?

Отвечать за результат будут старшие тренеры

Вопрос о том, нужен ли в биатлоне главный тренер, успел стать вечным. Разумных аргументов хватает у обеих сторон, однако практика показала, что в нынешнем виде это должность избыточная. Александр Касперович — прекрасный специалист-практик, что он не раз доказывал, многие годы продуктивно работая с резервом. Однако главный тренер — это прежде всего организатор процесса, стратег, который должен создать максимально комфортные условия для работы тренеров и спортсменов. Так долгие годы в сборной Норвегии работает спортивный директор Пер-Арне Ботнан.



Касперович же, перейдя на новую должность, не смог убить в себе тренера-практика. Но если в женской команде работал его ученик и протеже Виталий Норицын, то с мужской сборной возникли проблемы. Отсюда периодически возникающие споры и разногласия со старшим тренером Рикко Гроссом, который, наверное, не для того был приглашён из Германии, чтобы работать под чью-то диктовку. В олимпийском сезоне, где не будет множества групп, а единая команда станет работать по общему плану, необходимость в таком координаторе отпала, по крайней мере в подготовительный период, поэтому можно предположить, что функции Касперовича в новом сезоне изменятся.

Точечное усиление

В основном составе единой мужской команды будут готовиться восемь спортсменов. При этом Шипулин и Волков продолжат тренироваться отдельно, а оставшиеся шесть биатлонистов будут тренироваться в группе Рикко Гросса. Логично, что его помощником будет старший тренер второй группы Андрей Падин, который готовил в минувшем сезоне Антона Бабикова и Юрия Шопина, а ещё раньше работал с Матвеем Елисеевым.



Молодой штаб женской сборной год назад столкнулся с серьёзным вызовом. Нужно в кратчайшие сроки подготовить боеспособную команду из хаотичного набора молодёжи и не хватавших звёзд с неба опытных спортсменок. Подготовка Акимовой — это, безусловно, их заслуга, но далеко не все сумели в прошедшем сезоне прибавить и подошли к чемпионату мира в оптимальном состоянии. В такой ситуации напрашивается усиление штаба опытным специалистом. Соответствующая кандидатура уже получила одобрение большинства, однако окончательно состав штаба будет утвержден после ещё одной рабочей встречи и согласования с Министерством спорта.

Минус Слепцова, Малышко и Кайшева

Состав сборной на предсезонную подготовку серьёзных изменений не претерпел. Главная новость — звёздные ветераны команды Дмитрий Малышко и Светлана Слепцова, похоже, окончательно исчерпали кредит доверия в минувшем сезоне, и на этот раз места в основном составе им не нашлось. Не будет в команде и Екатерины Шумиловой, Анастасии Загоруйко, Алексея Слепова, чьи возможности и так хорошо всем известны. Поспорить можно было разве что насчёт последнего, который выступлением на чемпионате России доказал своё право на место в команде в спортивной борьбе.



А вот отсутствие Кайшевой для кого-то станет действительно сюрпризом. После победы на юношеских Олимпийских играх её имя в мире биатлона у всех на слуху. Кайшева снимается в рекламе, о ней говорят как о нашем славном будущем, тренеров просят немедленно включить её в основной состав. Однако результаты на международных соревнованиях год от года не растут. На смену некоторым всплескам приходят откровенные провалы, а в прошедшем сезоне сложно даже выделить хоть одну гонку, где Кайшева доказала, что способна усилить команду на Олимпиаде.