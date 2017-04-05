Итальянского биатлониста приговорили к тюремному сроку за допинг
Итальянский биатлонист Даниэль Ташлер приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Stol.it.
Решение вынес окружной суд Италии. Кроме того, 29-летний биатлонист заплатит штраф в размере 3600 евро. Наказание также понес его отец — бывший
Отмечается также, что реальный срок (1,5 года тюрьмы) получил врач Микеле Феррари, который оказывал помощь в приеме допинга
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