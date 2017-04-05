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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29316845/
5 апреля 2017, 0:43 | Биатлон | Lenta.Ru

Итальянского биатлониста приговорили к тюремному сроку за допинг

Итальянский биатлонист Даниэль Ташлер приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Stol.it.

Решение вынес окружной суд Италии. Кроме того, 29-летний биатлонист заплатит штраф в размере 3600 евро. Наказание также понес его отец — бывший вице-президент Международного союза биатлонистов Готлиб Ташлер, обвиненный в содействии употреблению запрещенных препаратов.

Ташлер-старший приговорен к году лишения свободы условно и к штрафу в 4000 евро. Он не сможет занимать никаких должностей в итальянской Ассоциации зимних видов спорта, а также в Национальном олимпийском комитете.

Отмечается также, что реальный срок (1,5 года тюрьмы) получил врач Микеле Феррари, который оказывал помощь в приеме допинга Ташлеру-младшему.
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