Фанни Хорн Биркеланд: Ухожу из биатлона из-за плохой формы

«Хотела отправиться на Олимпиаду, но моя форма далека от идеала. Делала всё возможное, чтобы добиться своей цели, однако ситуация не улучшалась. Тяжело, когда ты выкладываешься каждый день на тренировках и не видишь никакого просвета. 29 лет — это не так уж много, но я была в биатлоне довольно долго и чувствую, что моё время прошло. Мне посчастливилось завоевать медали чемпионата мира и Олимпиады в эстафете. Лучший результат в моей карьере — победа в спринте в 2015 году. Это было нечто невероятное. Очень хотелось повторить тот успех, но мне это так и не удалось», — приводит слова Биркеланд Inside The Games.