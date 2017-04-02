От Увата до Тюмени: опровергая мифы

МИФ ПЕРВЫЙ. В РОССИИ МНОГО ТАЛАНТЛИВЫХ РЕЗЕРВИСТОВ, КОТОРЫХ НЕ ПОДПУСКАЮТ К ОСНОВЕ

В рамках чемпионата России, который в этом году был поделен на две части — в Увате и в Тюмени, состоялись четыре личные гонки в олимпийских дисциплинах. Для объективной картины, не будем учитывать результаты «индивидуалки» — эта гонка была последней перед отъездом в Тюмень и ее пропускали многие лидеры. А теперь вопрос: сколько же человек из призеров остальных трех гонок не готовились к сезону в составе сборной?

Правильный ответ — двое! И эти люди — отбывший дисквалификацию Александр Логинов и Екатерина Юрлова, которая в ноябре родила ребенка. Оба тренироваться в команде не могли по объективным причинам, а иначе обязательно бы оказались в ее составе. И Юрлова, и Логинов станут усилением для команды в олимпийском сезоне. Особенно это касается Екатерины, набиравшей кондиции с каждой гонкой. Для нашей эстафеты возвращение чемпионки мира может стать настоящим спасением.

Все остальные призеры Тюмени и Увата перед нынешним сезоном готовились в составе либо основной, либо резервной сборной страны. За три гонки пробраться на подиум не сумел никто из тех, кто не входил в обойму команды. И это даже с учетом, что честолюбивые дублеры имели возможность готовиться к Тюмени и Увату хоть весь сезон, в то время как биатлонисты основы оставили пик формы далеко позади, еще на чемпионате мира.

По две победы на чемпионате страны в личных гонках записали на свой счет Светлана Миронова и Алексей Слепов. На Кубке мира из них в этом году выступала только Миронова, и то — в единственной спринтерской гонке в Пхенчхане, где она стала 64-й. Более шансов на высшем уровне Миронова за весь сезон не получила. Хотя, справедливости ради, регулярно выступая после Нового года на этапах Кубка IBU, а также на чемпионате Европы, в призерах она ни разу и не была. Заслуживала ли Светлана того, чтобы ей дали больше шансов на Кубке мира? Возможно. Во всяком случае, целенаправленно работать с этой спортсменкой на перспективу совершенно точно необходимо. Но говорить о том, что ее несправедливо «задвинули» или не взяли на чемпионат мира, тоже не приходится. Спортивный принцип отбора у нас пока никто не отменял. И обладающая хорошими скоростными качествами в сочетании с нестабильной стрельбой Миронова — настоящий вызов для наших наставников. Если они сумеют за подготовительный период наладить Светлане работу на рубеже, особенно на «стойке» — вероятно, мы получим нового лидера сборной в олимпийском сезоне.

МИФ ВТОРОЙ. ТОЛЬКО В РОССИИ ЛИДЕРЫ ПРОПУСКАЮТ ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ

Из лидеров национальной команды, на чемпионате страны в этот раз не выступали Максим Цветков и Татьяна Акимова, причем оба — по уважительным причинам. Они же есть у Антона Шипулина, который стартовал только в мужской эстафете. А вот у наших соперников по этапам Кубка мира явка на чемпионаты страны оказалась куда ниже. Например, у норвежцев большинство гонок пропустила вся основа мужской команды — Эмиль Хегле Свендсен и братья Бе. Это даже возмутило чемпионку мира Тирил Экхофф, которая заметила: «Это трусливо с их стороны. Мы, девочки, бежим почти все гонки, а парни у нас какие-то хилые».

Если тут и можно говорить об отличиях между странами, то состоит оно скорее в том, что наши иностранные конкуренты активнее пробуют себя в лыжных гонках. На своих национальных чемпионатах по «чистым лыжам» сейчас выступают финки Кайса Мякяряйнен и Мари Лаукканен и та же норвежка Экхофф. Наши выступать на лыжном турнире не могли бы даже теоретически — два чемпионата России по лыжам и биатлону проходили одновременно в разных городах. Хотя чуть позже многие из наших — например, тот же Шипулин или Светлана Слепцова — собираются пробежать лыжный марафон в Ханты-Мансийске.

МИФ ТРЕТИЙ. ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ ДАЕТ ОБЪЕКТИВНУЮ КАРТИНУ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Существует соблазн сделать, исходя из результатов чемпионата страны, глобальные выводы и всех, кто на нем не проявил себя, тут же списать в утиль. Но на самом деле, биатлонные соревнования в конце марта имеют свою ярко выраженную специфику. Кто-то устал после длинного сезона, другие подвели пик формы к главным стартам, и не делали на национальное первенство большой ставки. Как бы там ни было, из года в год повторяется ситуация, когда ряд биатлонистов ярко проявляют себя на национальном первенстве, попадают через него в состав сборной команды, а потом ничего там не показывают и вылетают из обоймы.

Возьмем для примера результаты прошлогоднего чемпионата страны, который проходил в Ханты-Мансийске. В спринте и преследовании там феерили Антон Бабиков с Алексеем Волковым, завоевавшие по золоту и серебру соответственно в каждой из гонок. Сезон впоследствии сложился для них очень по-разному: Бабиков одержал первую в карьере победу на Кубке мира и закрепился в основе; Волков же ездил по этапам Кубка IBU, но все-таки попал в состав победной эстафеты на чемпионате мира. У женщин тогда самой титулованной по итогам национального чемпионата стала Ольга Шестерикова — она была второй в спринте и третьей в преследовании. К зиме Шестерикова готовилась в группе Валерия Медведцева, но особых лавров впоследствии даже на уровне Кубка IBU не снискала, а на следующем чемпионате в Увате в призах уже не была.

Все это не значит, что результаты чемпионата страны нужно игнорировать. В конце концов, для многих биатлонистов из регионов это единственный шанс сравнить себя с основой сборной, и попасть на централизованную подготовку. Но и переоценивать итоги гонок в Увате и Тюмени тоже не следует. Это — лишь один турнир, а никак не объективный прогноз на следующий сезон.