Гараничев: Жене приснился сон, что я выиграю масс-старт
Победитель
масс-старта на 15 км на чемпионате России по биатлону в Тюмени Евгений Гараничев поделился впечатлениями от достигнутого успеха.
«Я старался успешно пробежать последнюю в этом сезоне гонку и хотел порадовать родных болельщиков. Думал, что будет полегче, чем вчера, когда проходила мужская эстафета, где сборная Тюменской области завоевала бронзу. Однако всё равно пришлось трудно. Но удалось сегодня выиграть. Так что порадовал и себя, и тюменских поклонников биатлона. Да и жена говорила, что ей приснился сон, что я сегодня выиграю. Меня это удивило, конечно. Ответил супруге, что постараюсь добиться успеха и медаль домой привезу.
Мы всегда каждый сезон работаем на максимуме. И у нас нет такого, чтобы выделялся
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