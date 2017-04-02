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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29285279/
2 апреля 2017, 15:30 | Биатлон | Чемпионат.com

Кайшева: При подготовке к олимпийскому сезону не буду себя жалеть

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала выступление своей команды в эстафете на чемпионате России в Тюмени, где она завоевала серебро, а также рассказала о планах на будущее.

«Мы настраивались на эстафету. Все хотели побороться за медали. А то у меня нынче чемпионат России не сложился. Гонки завершала во второй половине итогового протокола. А здесь, в “Жемчужине Сибири”, повезло. Мы на рубежах не допустили серьёзных ошибок. Хотя ветер был сильный.

Очень рассчитываю достойно выступать в олимпийском сезоне. Когда начнётся подготовка к нему, не буду себя жалеть. Как говорится, буду работать руками и ногами, чтобы показать тренерскому штабу сборной страны свои лучшие качества», — приводит слова Кайшевой «Тюменская арена».
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