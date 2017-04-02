Бравый Швейк и мать-героиня. Главные герои чемпионата России
Что общего у Мироновой и Домрачевой, Юрловой и
Дорен-Абер, Слепова и Швейка, Шипулина и Бьорндалена — в итогах чемпионата России.
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Русская Домрачева
Самым ярким впечатлением от чемпионата России стало выступление Светланы Мироновой. Оно не было идеальным, несмотря на две победы и бронзу в
Бравый солдат Швейк русского биатлона
Алексей Слепов — самый неординарный герой в российском биатлоне. В общении он всегда открытый и простой, обладает таким чувством юмора, что не всегда понимаешь, где он шутит, а где говорит всерьёз, чем напоминает самого знаменитого героя Ярослава Гашека — бравого солдата Швейка. К примеру, его перл Gays from IBU Cup вполне мог оказаться и тонким троллингом с закосом под плохое знание английского. В Увате Слепов совершил достаточно подвигов. Успел установить рекорд Книги Гиннесса по количеству переданных за 10 секунд приветов, выиграл индивидуальную гонку с тремя минутами штрафа, пробежал две эстафеты за один день и теперь вернётся домой с тремя золотыми медалями.
От роддома до золота за три месяца
Екатерина Юрлова прошла по пути Мари
Четыре медали из четырёх
Сложно сказать, найдётся ли в сильно сокращённой команде место для Ирины Услугиной, в том числе
Не хватило здоровья
В гонках чемпионата страны не приняли участия всего четыре спортсмена основы. Ольга Подчуфарова завершила сезон ещё на чемпионате мира, а Татьяна Акимова провела в этом году слишком много стартов и окончательно сникла после выступления на Всемирных военных играх. Приболел перед чемпионатом и Максим Цветков, которого так и не увидели ни в Увате, ни в Тюмени. Но все эти спортсмены заработали право готовиться в сборной на следующий сезон, в то время как Дмитрию Малышко нужно было прыгать выше головы на чемпионате России. Петербуржец хотел приехать сначала в Уват, затем в Тюмень, но температура уберегла его от этого подвига, а в урезанный состав сборной он теперь, скорее всего, не попадёт.
Явление Шипулина народу
Антон Шипулин в России также популярен, как
Можно было и не возвращаться
Пропустившая заключительные два этапа Кубка мира Светлана Слепцова
Долгожданный ноль
Евгений Гараничев, как и Штирлиц, прекрасно знал, что запоминается последнее, поэтому постарался по максимуму отработать концовку не самого удачного сезона и завоевал две золотые медали на домашнем чемпионате России. И в преследовании, и в
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