Бравый Швейк и мать-героиня. Главные герои чемпионата России

Русская Домрачева

Самым ярким впечатлением от чемпионата России стало выступление Светланы Мироновой. Оно не было идеальным, несмотря на две победы и бронзу в масс-старте, однако у нас уже так давно не было быстрых биатлонисток, что мы рады хоть какой-то надежде. На фоне соперниц техника Светланы выделяется. Она идёт легко, словно парит над землёй, мощно толкается вперёд, а не переваливается с ноги на ногу, чем напоминает Дарью Домрачеву, и отлично держится на спусках. Функционально тоже одарена (максимальное потребление кислорода — 75) и умеет распределять силы на всю дистанцию. Пробелов пока тоже хватает. Далеко не во всех гонках сезона Миронова была в оптимальном состоянии, стреляет уже быстрее и точнее на «лёжке», но «стойка» по-прежнему аховая. Хватит ли тренерам сезона, чтобы эти пробелы устранить?

Бравый солдат Швейк русского биатлона

Алексей Слепов — самый неординарный герой в российском биатлоне. В общении он всегда открытый и простой, обладает таким чувством юмора, что не всегда понимаешь, где он шутит, а где говорит всерьёз, чем напоминает самого знаменитого героя Ярослава Гашека — бравого солдата Швейка. К примеру, его перл Gays from IBU Cup вполне мог оказаться и тонким троллингом с закосом под плохое знание английского. В Увате Слепов совершил достаточно подвигов. Успел установить рекорд Книги Гиннесса по количеству переданных за 10 секунд приветов, выиграл индивидуальную гонку с тремя минутами штрафа, пробежал две эстафеты за один день и теперь вернётся домой с тремя золотыми медалями.



От роддома до золота за три месяца

Екатерина Юрлова прошла по пути Мари Дорен-Абер и Дарьи Домрачевой и сумела выиграть медаль спустя несколько месяцев после родов. Вернуться Катя рассчитывала ещё на этапах Кубка IBU в начале марта, но тогда помешала болезнь. В дебютном спринте она выглядела тяжеловато и не попала в двадцатку даже с чистой стрельбой, а уже в преследовании дотянулась до 10-го места. От старта к старту Юрлова выглядела всё лучше и завершила сезон победой в супермиксте вместе со Слеповым и уже личным триумфом в масс-старте, посрамив всех критиков, тыкавших ей в паспорт и не веривших в возвращение. Не буду загадывать насчёт личных гонок, но олимпийскую эстафету в Корее я без Юрловой не вижу.





Четыре медали из четырёх

Сложно сказать, найдётся ли в сильно сокращённой команде место для Ирины Услугиной, в том числе из-за того же паспорта, но медалями в каждой из личных гонок чемпионата она это право отстояла, да и вообще провела лучший в карьере сезон. Не факт, что многие из нынешней молодёжи смогут попасть в 15 лучших уже на первой в карьере гонке чемпионата мира. В Увате Услугина начала тяжело, упустив на последнем круге победу в спринте, и довольствовалась двумя бронзами. Затем была победа в одну калитку в индивидуальной гонке и недостающее серебро в масс-старте. До полной коллекции не хватило только эстафетных медалей, но в этом вины Ирины нет.

Не хватило здоровья

В гонках чемпионата страны не приняли участия всего четыре спортсмена основы. Ольга Подчуфарова завершила сезон ещё на чемпионате мира, а Татьяна Акимова провела в этом году слишком много стартов и окончательно сникла после выступления на Всемирных военных играх. Приболел перед чемпионатом и Максим Цветков, которого так и не увидели ни в Увате, ни в Тюмени. Но все эти спортсмены заработали право готовиться в сборной на следующий сезон, в то время как Дмитрию Малышко нужно было прыгать выше головы на чемпионате России. Петербуржец хотел приехать сначала в Уват, затем в Тюмень, но температура уберегла его от этого подвига, а в урезанный состав сборной он теперь, скорее всего, не попадёт.

Явление Шипулина народу

Антон Шипулин в России также популярен, как Уле-Эйнар Бьорндален в Норвегии, но, в отличие от восьмикратного олимпийского чемпиона, в последние годы национальный чемпионат и соперничество с сильнейшими биатлонистами страны игнорирует. Результаты на международной арене позволяют ему рассчитывать на особый статус. В этот раз Антон сделал исключение, но только для эстафеты в родной Тюмени, где он пробежал последний этап в составе сборной Свердловской области, которая исчезла с радаров уже к середине второго этапа. В этом тоже сходство Антона с Бьорндаленом, который на протяжении всей карьеры бегает за скромный клуб Simostranda.

Можно было и не возвращаться

Пропустившая заключительные два этапа Кубка мира Светлана Слепцова всё-таки попыталась привести себя в порядок к чемпионату России, где ей было что доказывать. Однако ни в одной из личных гонок Слепцова не пробилась даже в десятку и доказала только то, что в первом составе сборной её быть не должно. Слабым утешением для Светы стала бронзовая медаль эстафеты в составе второй команды ХМАО.