Слепцова: Сейчас меня ждёт операция и небольшой отдых
Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате России в Тюмени, где её команда завоевала третье место, а также подвела итоги завершившегося сезона.
«На нас никто не рассчитывал. Потому что мы
Завершившимся сезоном, в принципе, довольна. Завоевала четыре медали чемпионата Европы. Правда, на чемпионате мира и Кубке мира у меня гонки не сложились. Сейчас меня ждёт операция и небольшой отдых. А потом начнём готовиться к олимпийскому сезону», — приводит слова Слепцовой «Тюменская арена».
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