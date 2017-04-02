Глава СБР: Шипулин будет готовиться к Олимпиаде-2018 индивидуально
МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион Сочи в эстафете биатлонист Антон Шипулин будет готовиться к Играм в южнокорейском Пхенчхане индивидуально. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.
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«Группа будет готовиться по отдельному плану с тем же тренерским штабом и условиями, которые будут устраивать и одну, и другую стороны», — сообщил Кравцов.
Шипулин — победитель Игр-2014 в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере на этой же дистанции. По завершении чемпионата мира в Хохфильцене, где спортсмен стал победителем в эстафете и бронзовым призером в смешанной эстафете, вопрос о подготовке Шипулина, желавшего готовиться по индивидуальному плану, оставался открытым.
К Играм в Сочи спортсмен также работал отдельно от сборной.
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