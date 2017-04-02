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2 апреля 2017, 13:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Тюменец Евгений Гараничев победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону.

<span class=error>Тюменец</span> Евгений <span class=error>Гараничев</span> победил в <nobr>масс-старте</nobr> на чемпионате России по биатлону. Увеличить
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Вторым стал Пётр Пащенко из Ханты-мансийского автономного округа-Югры, а третьим финишировал Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 38.09,8 (3).
2. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — +14,7 (1).
3. Александр Логинов (Тюменская область) — +34,4 (4).
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