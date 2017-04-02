Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени
Тюменец Евгений Гараничев победил в
масс-старте на чемпионате России по биатлону.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вторым стал Пётр Пащенко из
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Мужчины.
1. Евгений Гараничев (Тюменская область) — 38.09,8 (3).
2. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — +14,7 (1).
3. Александр Логинов (Тюменская область) — +34,4 (4).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter