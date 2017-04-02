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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29284606/
2 апреля 2017, 13:21 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Кравцов дал зелёный свет, наша группа будет существовать

Россиянин Антон Шипулин рассказал о планах по подготовке к следующему сезону.

Россиянин Антон <span class=error>Шипулин</span> рассказал о планах по подготовке к следующему сезону. Увеличить
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«Буквально пять минут назад разговаривал с президентом Союза биатлонистов России Александром Кравцовым. Он дал зелёный свет, наша группа будет существовать. Здорово, что у нас будут все условия для подготовки. Мы идём по намеченному пути, нам никто не мешает. Наша подготовка изначально была рассчитана на весь олимпийский цикл. Мы будем стараться, чтобы показать максимально хороший результат», — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
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