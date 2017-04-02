Сборная Красноярского края выиграла женскую эстафету на ЧР по биатлону
Сборная Красноярского края победила в женской эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Второе место заняла сборная Удмуртской Республики, а замкнули тройку призёров биатлонистки из второй команды
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Эстафета 4×6 км
1. Красноярский край (Виолетта Закурдаева, Ольга Якушова, Ольга Филиппова, Маргарита Васильева) — 1:13.11,0 (0 штрафных кругов + 13 дополнительных патронов).
2. Удмуртская Республика (Светлана Бочкарёва, Алина Иванова, Ульяна Кайшева, Валентина Телицина) — 30,1 (1+10).
3. ХМАО-Югра-2 (Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Надежда Ефремова, Светлана Слепцова) — +57,7 (2+16).
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