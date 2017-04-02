Якушев: СБР объявит состав сборной на олимпийский сезон 5 апреля
Губернатор региона и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев рассказал об итогах прошедшего заседания правления организации.
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«Главные новости — будет изменение в тренерском штабе, сейчас идут консультации. Это будут специалисты, которые и раньше работали с мужскими командами. По тренерскому штабу женской команды могут быть определенные изменения. Президент СБР Александр Кравцов объявит состав 5 апреля», — сказал губернатор в эфире телеканала «Наш спорт».
Также Якушев рассказал о составах команд на следующий сезон.
«Не будет трех групп мужчин. Будет группа: Алексей Волков, Антон Шипулин и еще шесть спортсменов. Они будут готовиться централизованно. У женщин остается работать одна группа. Ориентировочно это шесть человек. Фамилии в группе определит тренерский штаб и утвердит правление СБР», — заключил функционер.
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