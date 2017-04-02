Якушев: СБР объявит состав сборной на олимпийский сезон 5 апреля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Главные новости — будет изменение в тренерском штабе, сейчас идут консультации. Это будут специалисты, которые и раньше работали с мужскими командами. По тренерскому штабу женской команды могут быть определенные изменения. Президент СБР Александр Кравцов объявит состав 5 апреля», — сказал губернатор в эфире телеканала «Наш спорт».

Также Якушев рассказал о составах команд на следующий сезон.

«Не будет трех групп мужчин. Будет группа: Алексей Волков, Антон Шипулин и еще шесть спортсменов. Они будут готовиться централизованно. У женщин остается работать одна группа. Ориентировочно это шесть человек. Фамилии в группе определит тренерский штаб и утвердит правление СБР», — заключил функционер.