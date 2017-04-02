«Я не расслаблялась во время беременности, тренировалась практически до самых родов. Конечно, в последние две недели я только ходила с палками, делала небольшие физические упражнения, в основном — на руки. Через три недели после родов я впервые встала на лыжи. Три месяца после этого я тренировалась в Австрии, в Рамзау. Там же был мой первый старт — с лыжниками.



У меня было большое желание вернуться в российскую команду уже к чемпионату мира в Хохфильцене. Я чувствовала себя очень хорошо, но, к сожалению, на сборе в Риднау случился сбой со здоровьем. Наверное, это было перенапряжение — приходилось тренироваться и быть с ребенком. Я, видимо, переоценила свои возможности и, как следствие, заболела. Потом эта болезнь вернулась еще раз через неделю. Вся форма, которую я натренировала, исчезла.

На мой взгляд, в короткий срок вернуться в большой спорт после родов — это реально. Роды — это естественный процесс. В принципе, если организм тренированный, то все реально. Примеры Дарьи Домрачевой, Мари Дорен-Абер показывают это. Они проводили тренировки до самого последнего момента. Мари в день родов даже совершала поход в горы и на полпути вернулась в больницу, а там родила.



Возможно, у меня был слишком маленький перерыв — девчонки рожали в сентябре-начале октября. Я же рожала в середине ноября, у меня было не так много времени на восстановление. В этом случае каждая неделя, каждые полмесяца играют большую роль.



Сейчас я не скажу, что нахожусь в суперформе. Просто, наверное, в связи с тем, что я не так много стреляла в этом сезоне, у меня присутствует свежесть в стрельбе. Это хорошие ощущения — могу нормально работать, контролировать себя. В стрелковом плане у меня все идет довольно-таки неплохо. На дистанции мне, конечно, приходится очень нелегко. Меня хватает где-то на полтора километра, потом включается терпение.



Мне сейчас нужно подготовиться к работе в команде. Девчонки находятся на очень хорошем функциональном уровне. Я же в этом году делала только базовую работу — спокойные, равномерные тренировки, много ходьбы и лыжероллеров, но все это без ускорений. К тому же, я не делала никакой беговой работы. Начиная с мая — ни одной имитации или кросса. Поэтому ближайшая задача на апрель и май — беговая работа, чтобы привести себя в оптимальное состояние для тренировок со сборной. Об отпуске думать точно не приходится", — приводит слова Юрловой пресс-служба СБР.