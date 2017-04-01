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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29281332/
1 апреля 2017, 21:19 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Евгений Гараничев: Бронзовые медали — это тоже достойное выступление

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев, занявший третье место в эстафете на чемпионате России, остался доволен результатом.

По его словам, пришлось бороться с ветром на огневом рубеже.

— Любой результат, когда ты — в тройке призеров, можно назвать хорошим, — цитирует Гараничева asnta.ru. — Конечно, рассчитывали побороться за первое место. Но бронзовые медали — это тоже достойное выступление.

— Свой этап хорошо прошли?

— Не скажу, что великолепно. Тяжело было. Приходилось работать на трассе и на рубеже бороться с ветром.
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