По его словам, пришлось бороться с ветром на огневом рубеже.

— Любой результат, когда ты — в тройке призеров, можно назвать хорошим, — цитирует Гараничева asnta.ru. — Конечно, рассчитывали побороться за первое место. Но бронзовые медали — это тоже достойное выступление.

— Свой этап хорошо прошли?

— Не скажу, что великолепно. Тяжело было. Приходилось работать на трассе и на рубеже бороться с ветром.