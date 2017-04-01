Евгений Гараничев: Бронзовые медали — это тоже достойное выступление
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев, занявший третье место в эстафете на чемпионате России, остался доволен результатом.
По его словам, пришлось бороться с ветром на огневом рубеже.
— Любой результат, когда ты — в тройке призеров, можно назвать хорошим, — цитирует Гараничева asnta.ru. — Конечно, рассчитывали побороться за первое место. Но бронзовые медали — это тоже достойное выступление.
— Свой этап хорошо прошли?
— Не скажу, что великолепно. Тяжело было. Приходилось работать на трассе и на рубеже бороться с ветром.
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