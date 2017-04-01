Александр Касперович: Решить проблемы женщин очень сложно, но надежда есть

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— Подвели итоги работы и отчитались за все результаты, которых мы добились в сезоне, — рассказал Касперович. — На тренерском совете было много дискуссий, много говорили по поводу женской команды. Мне очень понравилось выступление аналитического отдела — доклад Евгения Мякинченко, который нам обрисовал всю картину, в том числе и перспективы. Это теоретические прогнозы, но где-то они совпадают с нашей работой.

Было много критики и со стороны тренеров, но мне понравилось то, что в любом случае они позитивно отнеслись к командам и тренерам, которые работали с самоотдачей. Они грамотно объяснили, где были наши тренерские просчеты, где мы действительно ошиблись. Надо было действительно в какой-то период времени дать спортсменам, особенно молодым — Бабикову, Цветкову, Елисееву, — небольшой перерыв, чтобы они восстановились после прекрасных трех этапов Кубка мира. Они показывали хорошую скорость относительно себя в прошлом году, были медали и успехи. Надо было в январе уйти в базовую работу и затем уже выступить в Антерсельве и дальше готовиться к чемпионату мира.

То же касается и женской группы — наверное, тоже надо было сделать перерыв. Но тренеры озвучили сразу все допущенные ошибки и те лимитирующие моменты, которые не позволяют нашим спортсменам увеличить дистанционную скорость или сократить отставание от лидеров. Были хорошие тренерские дискуссии, думаю, наши специалисты сделают из этого определенные выводы.

— Что прозвучало на тренерском совете?

— Интересные предложения были со стороны ветеранского сообщества — приехали сюда бывшие тренеры сборной. Это говорит о том, что все переживают за результаты. Они высказывали свои предложения, просили быть более открытыми. Думаю, специалисты извлекут из этого полезные советы. Были определенные призывы. Опыт есть опыт.

СТРУКТУРА БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНА ДО 20 АПРЕЛЯ

— Почему решили не давать оценку выступлению?

— Не могу сказать, почему. Но кому она нужна, эта оценка?

— Команды будут объединены на следующий сезон — как это технически будет выглядеть?

— У нас будет одна команда, вчера были предложения — мы согласны. По три тренера мужских и три женских, а также обслуживающий персонал — врач, массажист, биохимик и так далее. Восемь мужчин и восемь женщин в основном составе планируем, увеличивать ни к чему. Надо больше индивидуальной работы проводить, к тому же, есть спортсмены, которые способны решать поставленные задачи. Также будут резервный, молодежный и юниорский составы. Поступят предложения со стороны регионов, которые президент СБР будет рассматривать, мы со своей стороны тоже сделали предложения. Думаю, что до 20 апреля мы полностью определимся со всей структурой работы.

— Как раз до экспертного совета в Министерстве спорта?

— Да, 20 апреля у нас экспертный совет, а 19-го — методическая комиссия. В Минспорта мы уже должны доложить программу подготовки к Олимпийским играм и пути выхода из той ситуации, в которую мы попали с женским биатлоном.

— Планы подготовки к Играм уже есть?

— Конечно, и давно. У всех планы есть, каждый тренер будет отстаивать свою программу, показывать свои пути. Будем обсуждать все: считаю, что у нас хорошее направление работы, когда все подводится под поставленные задачи.

— Корректировки будут в этих планах с учетом результатов этого сезона?

— Пока не могу озвучивать планы подготовки, нам надо их обсудить. Конечно, есть замечания и корректировки и в подготовительном, и в соревновательном периодах. В том числе с учетом летнего чемпионата мира в Чайковском, есть по этому старту интересное предложение. Как только они будут утверждены, будем озвучивать.

ШИПУЛИН БУДЕТ ПРОВОДИТЬ СБОРЫ С КОМАНДОЙ

— Антон Шипулин остается на индивидуальной подготовке.

— Мы группу Шипулина сохраним, а как и кто в ней будет работать, пока не можем говорить — надо сначала посмотреть планы подготовки. Но, думаю, что и Крючков, и Гербулов продолжат работу с Шипулиным. Мы вчера с Крючковым разговаривали, несколько сборов мы проведем совместно, а к первому снегу команда точно будет объединена.

— Как оцените сезон для Шипулина?

— У Антона он получился достаточно хорошим. Не удались несколько гонок на чемпионате мира, все-таки оценкой всего сезона является главный старт. Но Антон стал чемпионом в мужской эстафете и бронзовым призером — в смешанной. Есть отличное выступление у него и в индивидуальной гонке. Думаю, в олимпийском сезоне он будет еще более мотивирован и еще более нацелен на медаль Игр. У Антона — девять подиумов, думаю, все по плану идет. К тому же, у Крючкова вчера прозвучало, что поставленные задачи выполняются — скорострельность увеличилась, сократили время нахождения на рубеже. Пока немного хромает качество, но, думаю, что это за счет скорострельности немного упал процент попадания. Это все временное.

— Работа с Гербуловым принесла свои плоды?

— Думаю, да. Есть четыре «ноля» в индивидуальной гонке, есть чистая стрельба в спринте. Сокращено время на рубеже — он компенсирует за счет этого тот проигрыш, который где-то есть в дистанционной скорости. Надеюсь, поработав летом, он качественно улучшит стрельбу.

— Кто вас порадовал по мужчинам в этом году?

— Буквально вся молодежь — Бабиков, Цветков, Елисеев. Прекрасно выступил Логинов, Шопин — тоже замечательно, Слепов. Пока что нет стабильности, это необъяснимая вещь. Нужно закрепить результаты, а также поосторожнее работать с молодежью — это пока еще не те топовые спортсмены, которые могут держать полностью соревновательный блок. Вы видели, что после нового года пошли на спад результаты, а к чемпионату мира были проблемы и со скоростью, и со стрельбой — так бывает, когда функциональное состояние некомфортное. Поэтому я бы хотел, чтобы тренеры аккуратно отнеслись к ребятам во время подготовки, а на соревновательный период перенесли все выводы из допущенных ошибок.

— Вы говорили, что женщинам надо решить три проблемы — общефизическая подготовка, дистанционная скорость и качество стрельбы. Насколько реально успеть это подтянуть за лето с теми, кто у нас есть?

— Очень сложно. Но надежда есть. Женский биатлон сейчас в целом в мире намного быстрее прогрессирует, чем мужской. У наших девочек есть моменты, в которых они добавляют, но пока все очень сложно. Есть надежда на ряд спортсменок, которые могут конкурировать с ведущими биатлонистками мира — вы их прекрасно знаете. Мы надеемся, что на Олимпиаде у нас есть шансы побороться в смешанной эстафете. Но пока еще нет стабильности и психологической устойчивости. Хотя уже пошли определенные сдвиги.

Акимова здорово выступила в смешанной эстафете на чемпионате мира, завоевала первые личные медали Кубка мира. Старых, не имея соревновательной практики три года, показала довольно серьезные результаты. Юрлова возвращается после декрета, она стабильный стрелок, надеемся, что за счет хорошей базы и подготовки скорость ей поднимем в подготовительный период. Дарья Виролайнен всегда отличалась неплохой скоростью, но есть проблемы со стрельбой из положения стоя. Есть еще ряд спортсменок, в том числе молодых. Проблем с девушками много, но мы надеемся, что попробуем исправить и добавить.