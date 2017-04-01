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1 апреля 2017, 15:56 | Биатлон | Р-Спорт

Команда Волкова выиграла эстафету на чемпионате России

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Вторая мужская сборная Ханты-Мансийского автономного округа, за которую среди других выступал Алексей Волков, победила в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

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Команда в составе Ярослава Иванова, Михаила Боярских, Вадима Филимонова и Волкова преодолела дистанцию с пятью промахами на огневых рубежах за 1 час 13 минут 35 секунд. Второе место заняла первая сборная ХМАО (Дмитрий Иванов, Алексей Корнев, Евгений Боярских, Семен Сучилов), отставание — 13,3 секунды при 9 промахах. Третья позиция у первой команды Тюменской области (Дмитрий Елхин, Александр Логинов, Илья Серков, Евгений Гараничев), которая проиграла лидеру 1 минуту 11,5 секунды, допустив 12 промахов и получив один штрафной круг.

Чемпионат России в Тюмени завершится в воскресенье.
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