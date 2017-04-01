Юрлова выиграла масс-старт на чемпионате России
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Екатерина Юрлова, представляющая
Санкт-Петербург, одержала победу в масс- старте на дистанции 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
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Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 9,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла представительница Тюменской области Ирина Услугина (отставание 20,7 секунды; 1 промах), третье — Светлана Миронова (Свердловская область, +31,4; 4).
Субботняя программа турнира продолжится мужской эстафетой, начало — в 12:00 мск.
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