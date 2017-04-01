Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29277948/
1 апреля 2017, 11:27 | Биатлон | ТАСС

Юрлова выиграла масс-старт на чемпионате России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Екатерина Юрлова, представляющая Санкт-Петербург, одержала победу в масс- старте на дистанции 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 96 секунды не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 9,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла представительница Тюменской области Ирина Услугина (отставание 20,7 секунды; 1 промах), третье — Светлана Миронова (Свердловская область, +31,4; 4).

Субботняя программа турнира продолжится мужской эстафетой, начало — в 12:00 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
31 марта

Медведева: спортсмены РФ должны поддерживать друг друга в непростое время

DM: ФИФА потратила на внутреннее расследование по коррупции около 80 млн фунтов

Две шайбы Панарина помогли "Чикаго" победить "Коламбус" в матче НХЛ