Шипулин примет участие в эстафете на чемпионате России

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В стартовом протоколе он заявлен в качестве финишера команды Свердловской области, вместе с ним эстафету побегут Алексей Шевченко, Иван Синицын и Сергей Юрасов. Ранее сообщалось, что Шипулин не примет участия в соревнованиях.

Мужская эстафета на чемпионате России пройдет в субботу, начало — в 12:00 мск.