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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29277501/
1 апреля 2017, 11:28 | Биатлон | ТАСС

Шипулин примет участие в эстафете на чемпионате России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Антон Шипулин побежит эстафету 4×7,5 км на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее сообщалось что Шипулин не примет участия в соревнованиях. Увеличить
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В стартовом протоколе он заявлен в качестве финишера команды Свердловской области, вместе с ним эстафету побегут Алексей Шевченко, Иван Синицын и Сергей Юрасов. Ранее сообщалось, что Шипулин не примет участия в соревнованиях.

Мужская эстафета на чемпионате России пройдет в субботу, начало — в 12:00 мск.
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