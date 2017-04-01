Шипулин примет участие в эстафете на чемпионате России
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Антон Шипулин побежит эстафету 4×7,5 км на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает
пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
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В стартовом протоколе он заявлен в качестве финишера команды Свердловской области, вместе с ним эстафету побегут Алексей Шевченко, Иван Синицын и Сергей Юрасов. Ранее сообщалось, что Шипулин не примет участия в соревнованиях.
Мужская эстафета на чемпионате России пройдет в субботу, начало — в 12:00 мск.
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