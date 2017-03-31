Александр Тихонов: Тренерскому штабу не удалось найти взаимопонимания

— Прошло все без драки, заслушали отчеты тренеров, — сказал Тихонов. — Но решений никаких не было принято. Мы все обдумали и дали возможность высказать регионам в письменном виде свои предложения по тренерскому составу. Считаю, что это правильно — так раньше обсуждали, были споры, но в итоге все приходили к единому мнению. Я сегодня на совете выступил с серьезной критикой — три сезона прошло, Олимпиада на носу, предолимпийский сезон толком не смоделирован.

— Что именно вы критиковали?

— Понимаете, когда нет результата.. В женском составе должны произойти серьезные перемены. Есть кому работать, но нужен серьезный контроль, к тому же, обязательно должен быть назначен грамотный и знающий человек. Этому тренерскому составу, считаю, не удалось достичь нужного взаимопонимания между собой. Результат мы видим: то взлет, то посадка. У нас есть проблемы, и мы боимся назвать правду, я называю это системой Мутко, но это нужно сделать — тогда будет от чего отталкиваться. А когда все завуалировано, когда пытаются доказать, что все хорошо… Касперович сказал, что результат сезона — 80%. Но такие цифры, даже 90% — это результат сборной Германии. Наши цифры — 30−35%.

— Что скажете о составе?

— Состав много раз тасовали, и на сегодня окончательно запутались. Вот это плохо. Рад, что решили объединить в один состав мужскую и в один — женскую команду на. Шипулин и его подготовка — это его вопросы, но, будь моя воля, заставил бы его быть лидером внутри состава и создавать конкуренцию, подтягивать ребят. Я Антона не критикую. Но послушал отчет его тренера Андрея Крючкова — это абсолютная безграмотность. Постараюсь написать статью в ближайшее время и показать все эти моменты. Антон способен бороться с Мартеном Фуркадом, ему не хватает около 30 секунд для этого. К тому же, в сезоне ему надо бежать только одну двадцатку, на этапе в Антерсельве, а остальные две пропускать и бороться в остальных дисциплинах.

— Насколько для вас оптимистично будущее в плане надвигающейся Олимпиады?

— Если останется все на местах… Будет очень тяжело. Думаю, что большого успеха ждать очень сложно. Много конкурентов подросло на мировом уровне. Но если будут прислушиваться — шанс будет.