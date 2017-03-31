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31 марта 2017, 19:20 | Биатлон | ТАСС

Тихонов отрицательно относится к сохранению тренировочной группы биатлониста Шипулина

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сохранение тренировочной группы российского биатлониста Антона Шипулина является ненормальным явлением. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Решение о сохранении группы Шипулина было принято в пятницу на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России. Увеличить
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Решение о сохранении группы Шипулина было принято в пятницу на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР). Как сообщил ТАСС председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов, вместе с Шипулиным будет тренироваться его партнер по «золотой» эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Алексей Волков.

«Я относился и отношусь к этому отрицательно. Я послушал отчет его тренера (Андрея) Крючкова — большей безграмотности придумать невозможно. Я считаю, что Антон может обыгрывать Фуркада при правильной подготовке и при правильной конкуренции во время подготовительного процесса. Если бы он не мог — другой разговор», — заявил Тихонов.

«Это все блажь. В свое время (Сергей) Чепиков ушел в лыжные гонки, потом я его возвращал, и Сережа ушел призером Олимпийских игр и чемпионатов мира. Сегодня вот такая проблема у Шипулина, а ведь в августе ему будет уже тридцать. Захочет ли он что-то после Олимпиады?» — добавил он.

Решение о сохранении тренировочной группы должно принять правление СБР. «Нет, я не хочу влиять на решение правления СБР, зачем? Двух человек обслуживает пять специалистов — это ненормальное явление. От Волкова мы не дождемся результатов в индивидуальных гонках, если только вдруг первый этап эстафеты», — заключил Тихонов.

Шипулин, который по итогам международного сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже несколько лет работает в группе Крючкова, отдельно от основной сборной России.
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