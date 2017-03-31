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31 марта 2017, 18:11 | Биатлон | Р-Спорт

Касперович: СБР надеется, что биатлонистка Юрлова поможет сборной России на ОИ-2018

Союз биатлонистов России (СБР) надеется, что чемпионка мира 2015 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова поможет национальной команде на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер сборной России Александр Касперович.

Юрлова в ноябре 2016 года стала мамой. Биатлонистка еще зимой возобновила тренировки и уже в марте приняла участие в чемпионате России в Увате. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

«У нас надежда на Катю Юрлову, которая вернулась из декретного отпуска. Она уже приняла участие в чемпионате России в Увате, и я лично за ней наблюдал. В стрелковой части она не упала, находится на неплохом уровне в данном периоде. Надеемся, что она поможет команде. Будем работать», — сказал Касперович по телефону.
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