Касперович: СБР надеется, что биатлонистка Юрлова поможет сборной России на ОИ-2018
Союз биатлонистов России (СБР) надеется, что чемпионка мира 2015 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова поможет национальной команде на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт» главный тренер сборной России Александр Касперович.
Юрлова в ноябре 2016 года стала мамой. Биатлонистка еще зимой возобновила тренировки и уже в марте приняла участие в чемпионате России в Увате. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
«У нас надежда на Катю Юрлову, которая вернулась из декретного отпуска. Она уже приняла участие в чемпионате России в Увате, и я лично за ней наблюдал. В стрелковой части она не упала, находится на неплохом уровне в данном периоде. Надеемся, что она поможет команде. Будем работать», — сказал Касперович по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter