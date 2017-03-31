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31 марта 2017, 18:04 | Биатлон | ТАСС

Сборная России по биатлону будет объединена и численно сокращена

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Численный состав мужской и женской сборных России по биатлону в олимпийском сезоне будет сокращен, в каждой из команд будет по 8−10 спортсменов. Как сообщил ТАСС председатель тренерского совета Владимир Барнашов, сборная уйдет от разделения на группы, исключение будет сделано только для биатлониста Антона Шипулина.

В минувшем сезоне мужская и женская команда были разделены на группы каждая из которых готовилась по своей методике. Увеличить
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В пятницу в Тюмени прошло заседание тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), на котором обсуждалась подготовка команды к олимпийскому сезону.

«Сборная команда будет однозначно сокращена. У нас будет мужская и женская команды, в ближайшее время мы определимся, сколько в каждой из них будет человек. Либо их будет восемь, либо десять. Десять — это максимум, если мы говорим о мужской группе, то из этих восьми или десяти, двое будут представлять группу под руководством Крючкова», — сообщил Барнашов.

В минувшем сезоне мужская и женская команда были разделены на группы, каждая из которых готовилась по своей методике. Ранее Барнашов сообщил ТАСС, что группа Шипулина, в которую также входит Алексей Волков, будет сохранена.

Шипулин, который по итогам минувшего сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России. Член правления СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов настаивает на том, чтобы к следующему сезону Шипулин готовился в общей группе.

Предложение тренерского совета должно быть утверждено правлением СБР.
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